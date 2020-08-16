一名19歲鄧姓機車騎士，2018年9月在新北市樹林區遭一台超速闖紅燈轎車撞死，檢方調查，認為闖紅燈轎車當時與另一台車轎車在競速、危險駕駛，將葉姓、吳姓2名駕駛雙雙依過失致死罪起訴。不過新北地院認為吳、葉二人僅是因深夜車少「一般超速」，並非競速的危險駕駛，判葉男緩刑、吳男無罪；檢方不服提起上訴，但高院維持原判。全案可上訴。

檢察官起訴指出，2018年9月3日凌晨，葉男駕車載妻子返家，途中遇吳男駕駛的小客車，沒打方向燈就插入前方，葉男不爽欲反超車，於是兩車在馬路上展開競速，嚇得葉妻一度尖叫「放慢行車速度！」。

葉男在行經新北市樹林區中正路與保安街三段交叉口時，不但超速且闖紅燈，撞上綠燈直行的19歲鄧姓騎士，鄧男傷重不治，檢方將葉男、吳男2人依過失致死罪起訴。

不過新北地院審理認為，該處路段最高速限50公里，而葉男以超過60公里行經開處，他與吳男駕駛的車輛，車速雖高於速限，但僅與一般超速情形相當，尚未達「飆車」的程度；且兩車沒有如起訴書中提到的一前一後、忽左忽右併排競速行駛、任意違規超車變換等情形，難以認定2人之間競速行為，因此判吳男無罪；而葉男與鄧姓騎士家屬談妥賠償簽下和解書，鄧男家屬撤回告訴，因此判刑10個月緩刑3年。

檢察官認為一審法官「悖於經驗法則」，提出上訴，不過高院7月28日判決出爐，認同一審判決，駁回上訴。全案仍可上訴。

(中時新聞網)