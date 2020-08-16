國民黨接連在高雄市長罷免、補選上重挫，國民黨主席江啟臣恐將面臨逼宮。但是國民黨革實院院長羅智強替江緩頰，羅認為，江啟臣當黨主席半年，肩上擔的是國民黨極重的沈痾，半年就要算他的帳，究他的責，不僅不公道，更重要的是把國民黨帶進更不安定的漩渦裡。

羅智強質疑，為了一次補選消耗一位主席，再花二、三個月時間改選或採代理方式産生新主席，然後這個新主席只能做到明年，再花兩三個月改選，選出來的新主席再花半年的時間進入狀況，「這不是兒戲嗎？2022大選轉眼即到，國民黨有那麼多時間可以一直空轉嗎？」

羅智強以2008年蔡英文在民進黨大敗為例，她接下了黨主席的重擔，花了八年的時間才讓民進黨重返執政。江是國民黨領導人，他當然要負概括的責任，但為了一次必敗的補選，一次還在還債的失敗，要江啟臣全部扛下，會不會太廉價了？

羅智強說，江啟臣是該負責，但他該負什麼責呢？，他好不容易已經花了半年的時間熟悉了黨務，他該做的，就是在接下來的任期當中，把國民黨從谷底重新帶起來，而明年他的任期屆滿，那才是檢驗他成績的公道時刻。

羅智強認為不應忽視江這段時間的政績，包括在洶洶波瀾中守住了高雄的議長。而羅智強自己創立的「野台」，如果沒有江的支持力挺，「羅智強再怎麼有創意和執行力，野台也很難誕生。」

羅智強表示，國民黨的利空已經出盡，接下來就是專心監督檢驗民進黨的時刻，國民黨的聲勢必再起，只要不要再自亂陣腳，不要再內鬥內行，接下來要害怕的，是囂張跋扈、全面腐化的民進黨，「我對主席有信心。」

(中時 )