Lulu黃路梓茵日前參加八大節目《一個都不能少》，號召同學回台中女中母校，沒想到同學們各個如「翻版Lulu」，超失控行徑讓主持人黃子佼看傻眼，連Lulu本尊也難以招架，忍不住開玩笑喊：「今天一定會讓一位同學死。」另外，小時候癡戀Lulu的男生意外到場，還帶著老婆驚喜現身，現場宛如三角戀情境，尷尬場面頓時令Lulu慌張，連黃子佼也直呼好尷尬，把難題丟給她，要Lulu自己聊。

製作單位發現同學們都像Lulu一樣人來瘋，還有同學一出場就表示：「我在網路上看到網友說，不計形象的Lulu是國民女神，我覺得很勵志，活著多了很多希望。」還有同學竟虧Lulu是「太平公主」，要她不要看別人的胸部會自卑，一聽到這句話，黃子佼跟著搭腔，表示他看不慣Lulu在社群PO泳裝照，當場跟同學們約定，笑稱下次再看到Lulu發泳裝照要檢舉她，「我們就一起說她發不當色情內容，有礙觀瞻」。

兒時仰慕者帶老婆現身，Lulu超尷尬。（八大提供）

隨後同學爆料，以前常聽Lulu說國小有一位會長的兒子很迷戀她，提起時還會有點困擾，「他都一直很喜歡我，還寫情書給我」，讓同學們難以置信，但Lulu仍以堅定口吻解釋：「真的啦，我國小很美，從甲班到己班都有人喜歡我耶。」話才講完，故事中的男主角突然現身，嚇得Lulu教室滿場跑，穿裙子的她更不顧鏡頭穿幫，急忙蹲到桌下躲，畫面相當搞笑。

黃子佼好奇男方為什麼迷戀Lulu？他笑回：「小時候……不懂什麼男女之情，只是覺得她那時候很可愛、有氣質，但其實她上國中就有點……走鐘了。」此話一出，令Lulu好氣又好笑，忍不住抓著對方衣領說：「你講那什麼話！」沒想到下一秒對方老婆也現身，Lulu趕緊跳開保持社交距離，並禮貌打招呼：「夫人好！」

(中時 )