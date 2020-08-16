屏東內埔鄉陳姓男子與鍾姓老翁發生口角，竟持棍毆打鍾男，並縱火燒停放路旁的機車。（翻攝畫面／潘建志屏東傳真）

屏東內埔鄉陳姓男子平日時常因小事情與鄰居發生爭執，15日他又與1名鍾姓老翁發生口角，竟持棍毆打鍾男，並縱火燒停放路旁的機車，幸未引燃。民眾報警後，警方到場逮捕陳嫌，鍾翁因傷重送醫後宣告不治，詳細作案過程仍待警方調查。

內埔警分局15日9時40分許接獲民眾報案，有人在內埔鄉延平路持棍攻擊人，並隨手拿起書本點燃燒停放路旁的機車，警方到場後逮捕51歲的陳嫌，75歲鍾姓老翁頭部被毆血流不止，小腿也受傷，緊急送往醫院急救，不過因頭部受傷嚴重，不幸於下午1時許宣告不治死亡。

警方表示，陳嫌自稱從事板模業，平日就與鄰居相處不睦，時常發出噪音擾鄰，與鄰居爭吵發生糾紛，是社區裡的麻煩人物，之前就曾因故傷害鄰居。這次又與鍾翁發生爭執，氣不過竟持棒將他打死，還縱火燒其他鄰居停在路旁的機車，還好未引燃，車輛無受損。

事發後警方即前往陳嫌住處，20分鐘內便將他逮捕，起出作案用的沾血球棒，陳嫌也坦承犯刑，訊後依涉嫌殺人及公共危險罪將他移送法辦，至於詳細作案動機仍待查明，陳嫌行兇時精神狀況尚須鑑定釐清。

(中時 )