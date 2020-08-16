高雄市長補選，國民黨再吞敗仗，黨內上下充斥檢討聲浪，而前高雄市長韓國瑜為候選人李眉蓁站台，卻沒有反應在得票上，前綠委林濁水直言，韓此次應未盡全力，另外，外界好奇，國民黨下一個救星是誰？林濁水則點名，可能是前新北市長朱立倫，並分析原因。

林濁水昨(15日)接受網路節目《Yahoo TV》「風向台灣」訪問，對於國民黨大敗，他表示，這次李眉蓁的得票，比2014年國民黨大逆風時拿下的3成得票還少，2018年前市長韓國瑜在高雄拿下過半54%得票，2020總統大選得票下滑，降至34%，再到甫結束的市長補選，僅剩約25%，林濁水說，國民黨顯然沒有在今年初的總統大選跟跟6月罷韓案，正視到民意的激烈反應，所以才導致今天的慘狀。

林濁水並指出，韓國瑜固然在一些政策上不盡人意，但這次補選，他卻發現韓國瑜這次沒有拿出「最動人的本事」，以往韓助選都是「拍胸脯掏心掏肺、粉身碎骨」，展現拚到底決心，但這次卻沒展現強有力的號召力，他覺得韓這次在補選上，可能是判斷自己不應介入太深，否則會把自己的招牌砸掉，所以在罷免後保持觀望態度，到李眉蓁最後「選前之夜」才決定進場站台。

林濁水坦言，如果這次韓國瑜再努力一點，守住2014年低標3成防線，那韓在黨內就還有一點機會，但這次謹慎留一手的方式，他認為，韓在黨內也已經再見了。並直言，補選大敗多少讓黨主席江啓臣威信受影響，但黨內若還有人寄望韓國瑜是很悲慘的心態，至於「未來誰能擔起國民黨重任？」他不諱言說，「可能只有朱立倫了，因為目前只有朱願意，把擔子擔下來」。

最後，他也觀察到，國民黨流失的選票，並沒有被民眾黨撿到，民眾黨需要檢討的地方也不少，「不要想只要撿便宜」，應該要拿出正面訴求，才會得到民眾信賴。

(中時新聞網)