「2020第一屆BC台灣柏釧公益路跑賽」16日在台中市府廣場登場。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

首屆BC台灣柏釧公益路跑在台中！Porsche跑車帥氣前導。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

「2020第一屆BC台灣柏釧公益路跑賽」16日在台中市府廣場開跑，由台灣柏釧企業股份有限公司董事長黃錦章、市府運動局主秘賴東宏、明星賽車手姚元浩，及有飄移魔術師之稱的知名賽車手戴曉祥共同鳴槍開跑，Porsche 991跑車擔任前導車，活動捐出5％報名費做慈善，回饋社會公益。

「2020第一屆BC台灣柏釧公益路跑賽」由運動局與台灣柏釧企業股份有限公司共同主辦，今早5時30分開跑，活動共規劃3K趣味組、9K挑戰組、21K半程馬拉松組。

其中半馬組及挑戰組，男、女總成績前10名與前5名，將另分別頒發獎金，最高獎金2萬元。每位跑者的報名費中將捐出5％給「財團法人私立台東基督教阿尼色弗兒童之家附設南投家園」，響應慈善。

黃錦章說，2020第一屆BC台灣柏釧公益路跑賽的活動宗旨是為響應節能減碳政策及提倡全民運動風氣，活動規劃有3K趣味組、9K挑戰組、21K半程馬拉松組三組賽程，盼各界運動好手及民眾跑出自我，挑戰不可能。

運動局長李昱叡感謝台灣柏釧用心籌備路跑賽，協助台中推廣全民運動，並結合運動與公益。盧市長上任以來，積極打造酷城市酷運動，去年共舉辦31場馬拉松、參與人數近15萬人次，盼提升台中規律運動人口比例，促進全民健康，行銷台中之美。

此外，好吃、好玩、好買、好划算、好生活的台中購物節從7月1日正式開跑，活動將在8月31日前截止，消費滿500元登錄累計後就可參加抽獎，有機會抽到近千萬「蛋黃區精品小豪宅」，另有汽車、電動機車、現金10萬等多樣好禮。

(中時 )