補選落幕疏運北返人潮 高鐵加開2班北上列車 10:162020/08/16 中時 潘千詩 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高鐵今加開2班次北上列車。（高鐵提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市長補選昨晚落幕，台灣高鐵公司今日表示，下午、晚間將自左營站加開2班次北上各站停靠之全車自由座列車，商務車廂除外，加強服務旅客週末北上之旅運需求，歡迎多加利用。 高鐵說，旅客若欲搭乘各加開全車自由座班次之商務車廂，均可持自由座車票，經列車長依照座位利用狀況，補足差價後安排入座。 加班車資訊如下： 8／16（日） 北上8816車次14：10自左營站發車，16：35抵達南港站。 北上8862車次19：10自左營站發車，21：35抵達南港站。 (中時 ) #補選 #北返人潮 #左營 #高鐵 也許您會感興趣 推薦閱讀 教會鳴鐘21響 送別李登輝 04:102020/08/15 政治要聞 建商促銷手法多 疫情逼出報復性買盤 09:002020/08/14 風格 屏東首發郵輪式公車「神山線」啟航 台北遊客坐首班高鐵南下搶搭 22:392020/08/15 寶島 建案熱銷靠「兩關鍵」 「兩優勢」成北屯房市最大公約數 09:002020/08/14 風格 〈高雄補選分析2〉韓國瑜助攻未有大起色 李眉蓁僅獲得24萬票 21:122020/08/15 政治 高雄市長補選 左營出現撕票、拍票2件違規 11:372020/08/15 社會 選前之夜／韓流真的回來了 韓國瑜聲量「這天」竟飆到最高點 23:412020/08/14 政治 高雄市長補選投票率約5成！選委會：會高於罷韓投票 13:452020/08/15 政治 黑狗貪玩不回家 女警教主人做這件事超靈驗 13:002020/08/14 社會 台南夏日音樂節「將軍吼」開唱 人潮破萬現場High爆 21:012020/08/15 生活 生活熱門新聞 陳時中終於說出沒普篩真相 醫聽到忍不住哭了 - 生活 高麗菜放冰箱45天！她拿出來一看哭了：這是什麼 - 生活 比大哥哥都還要高 ──《如何學做羅霈穎的哥哥》之一 - 藝文副刊 - 中國時報 中衛口罩開賣！康是美、PChome 24h 潮橘和月光藍都有 - 生活 搶中衛口罩！屈臣氏今11時開賣3顏色 各家懶人包出爐 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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