高雄市長補選昨晚落幕，台灣高鐵公司今日表示，下午、晚間將自左營站加開2班次北上各站停靠之全車自由座列車，商務車廂除外，加強服務旅客週末北上之旅運需求，歡迎多加利用。

高鐵說，旅客若欲搭乘各加開全車自由座班次之商務車廂，均可持自由座車票，經列車長依照座位利用狀況，補足差價後安排入座。

加班車資訊如下：

8／16（日）

北上8816車次14：10自左營站發車，16：35抵達南港站。

北上8862車次19：10自左營站發車，21：35抵達南港站。

(中時 )