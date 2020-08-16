高雄市長當選人陳其邁今（16）日上午展開謝票行程，外界關心小內閣何時組成並對外公布，他說，還在忙選務收尾工作，還沒正式徵詢對象，但會以4優先理念下，用人唯才、不分黨派，未來內閣成員能接地氣，了解問題所在及具體解決方案。
陳其邁指出，要落實產業轉型、增加就業、重大交通建設、解決空汙等4優先理念思考下，尋找副市長及局處首長，會秉持民進黨執政價值「清廉、勤政、愛鄉土」精神，用人唯才、不分黨派，貫徹在地優先、專業優先，組成內閣團隊，立刻上工、立刻解決問題。
針對外界點名代理市長楊明州入閣，甚至內定副市長？陳其邁直誇，他非常優秀的文官，過去跟他有非常好的合作經驗，未來會繼續借重他在市政上專業的工作表現，至於是否內定副市長？陳其邁直說「沒有」，會做全體考量，目前還沒有開始徵詢，會同步來思考。
媒體也關心，小內閣會選擇一次或分批公布？他則坦言，昨天剛選完，今天還要掃街拜票，需經過徵詢討論過程，「可能要拜託大家給我一點時間」，徵詢當事者的意願，他會全力來找對人、做對事。
(中時 )
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