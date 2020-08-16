教育部長潘文忠10日接見英國在台辦事處代表唐凱琳及英國文化協會處長羅瑞福等人，雙方同意在擴大雙方學生交流、推動2030雙語國家政策全方位英語能力進行合作。英方每年選送2500名英語助理至全球各地協助教學，未來將研議分別選送英語教師與助理至台灣。

潘文忠表示，為提升台灣學生英語能力，高教方面，教育部擬在高教深耕計畫框架下與英國文化協會共同合作，協助15所大學提升英語教學及學生英語能力，並將視成效推廣至其他大學校院。

潘文忠強調，2030雙語國家是跨部會的政策，在國民教育方面，也將由國發會針對15、17歲國三與高三學生進行英語能力評量，作為未來配合學生實際需要，推動各項雙語教育重要參據。

潘部長提出未來雙語政策推動重點，檢討以往經驗及限制，除正式課程外，也希望學生能在日常生活中加強聽、說能力。初期作法將擇定有意願的學校辦理，之後次第擴大參與。教育部將透過工作圈，針對授課學校、參與學生的聯繫與掌握，提供必要的協助。

針對培育英語師資，羅瑞福表示，英方每年選送2500名英語助理至全球各地協助教學，唐凱琳也回應未來將研議分別選送英語教師與助理至臺灣，以及華語文教師與助理至英方，以協助提昇雙方的英語及華語教學。

唐凱琳則說，台灣防疫的成功，提供留學生安心就學的理想環境。目前台英大學間已有密切交流，未來除將進一步鼓勵學生雙向的交流，也將積極協助尖端科技創新的研發。會談中潘文忠特別邀請唐凱琳及羅瑞福參訪我具代表性的學校，及推動科研、大數據、AI產學合作有成的大學，進而瞭解台英雙邊在創新創業可以合作的具體項目。

(中時 )