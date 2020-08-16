機車族停車注意了！台中市府17日起，將大力取締台中車站前違停機車，市議員蕭隆澤、謝明源、陳淑華、邱素貞等人16日為機車騎士請命，呼籲市府檢討未開闢的停車場用地及閒置公有空地，提出完善交通配套措施，避免汽機車主荷包大失血，開罰單引民怨。中市府表示，已規畫於復興路及大智路口的停35用地闢建機車專用收費停車場，將可提供100席機車格位，預計今年8月底完工開放使用，周邊共計可提供1142格機車停車格，紓解停車需求。

蕭隆澤、謝明源、陳淑華、邱素貞指出，東區大智路延伸新闢道路工程，預計8月底完工通車，未來可直通武德街，串聯台中火車站前後站，帶動東區發展。

市府以維持大智路打通後的交通順暢，17日起將展開大執法，嚴格取締停放台中車站前將與大智路、武德街連結的計畫道路上的違停機車。

許多騎乘機車轉搭火車的通勤族，平日即將機車暫停在此，眼看未來機車將無處停放，急得直跳腳，搭車趕時間，又無處停車，向議員陳情，希望市府提供更多機車停車空間。

蕭隆澤、謝明源、陳淑華、邱素貞指出，台中車站是台中市的門面，為維護市容景觀及交通順暢，全力支持市府整頓交通的決心，但車站附近機車停放，是長期留下來的問題，當初鐵路新建工程局規畫時，未將機車停車空間做適當規畫，市府明日起取締機車違停，並同步配合實施拖吊，引起機車族不少怨言。

議員們希望市府不要只有取締手段，應檢討未開闢的停車場用地及閒置公有空地，提出完善交通配套措施，例如東區「公兒30」，興建地下停車場，增加當地停車位的供給數量，以紓解交通。

針對台中車站周邊機車違停，交通局表示，經查台中車站建築物附設停車場（機車1042格）不論平假日皆尚有空間可供停放，此外交通局針對台中車站周邊及大智路開通後機車停車問題，已規劃於復興路及大智路口的停35用地闢建機車專用收費停車場，將可提供100席機車格位，預計今年8月底完工開放使用，周邊共計可提供1142格機車停車格，紓解停車需求。

交通局指出，會依未來衍生需求進行滾動檢討及規劃，日後公兒三十的地下立體停車場興建啟用後，車站周邊停車規畫將更加完善。

大智路打通後，周邊交通將更加便利，現有行經台中車站的近百條公車路線，部分也會配合調整動線及上下車站位，方便民眾轉乘利用，呼籲民眾多搭乘大眾運輸，公路轉鐵路，省錢又環保。

(中時 )