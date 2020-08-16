橫山分局橫山派出所所長張維忠和警員呂俊穎，15日深夜巡邏行經橫山鄉十分寮路口，發現張姓民眾騎機車，尾燈未亮，擔心夜間行駛恐生事故，上前關心提醒，意外查獲張男涉嫌捕捉二級保育類動動穿山甲。

張男被警方攔下時稱，他剛從峨眉釣魚要回家，眼尖的張維忠發現，張男機車沒有漁網也沒背釣竿，機車坐墊下置物箱卻有一個米袋露出，詢問張男是何物？

張男回稱是釣到的漁獲，更讓員警存疑箱內存放物品不單純，要求張男自行打開坐墊接受檢查，赫然發現袋子會動，內有1隻10來斤重的二級保育類動物穿山甲。

張男馬上改口說，穿山甲是路上撿到的，要帶回桃園放生。員警直問張男為何不就地在峨眉放生？張男支吾無從回應，坦承穿山甲是他捕獲而來。

警方通知縣府農業處派員協助安置這隻穿山甲，待觀察無礙後擇日野放原生處所。張男在詢後依違反野生動物保育法移送檢方偵辦。

(中時 )