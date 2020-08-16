自稱中華中正黨榮譽主席的「少龍」徐浩城，6月遭警方查出假藉宗教詐財，甚至在靈修中心成立「仙女班」，招收20到30歲的處女信徒，受害者共計237位。根據檢警調查，仙女班守則包括：「終生獻身」、「師父道主的新娘」、「求師父道主賜我元神與肉身合一修道成為仙女」等，限定「處女」才能進仙女班，就是利用她們缺乏戀愛、性愛經驗「純真好騙」，遭師父毒手也不懂反抗。

2月新冠肺炎疫情高峰期，「少龍」徐浩城因為發表聽他唱歌可治癒新冠肺炎的誇張言論，而受到矚目，事後被依違反社會秩序維護法移請簡易庭裁處。

6月檢警查出徐假藉宗教詐財，甚至在靈修中心成立「仙女班」，招收20到30歲的單身處女信徒，受害者共計237位。今年6月徐遭北檢聲押禁見獲准，而徐男以他要洗腎等理由提起抗告經駁回，檢方認為仍有眾多事證待釐清便提起延押，台北地院14日已裁准延長羈押禁見2個月。

據了解，仙女班成員被要求住進宿舍集中管理，嚴禁與外界聯繫，甚至家人都不行。而仙女班的生活守則包括：「終生獻身」、「師父道主的新娘」、「順從遵守師父道主之旨意做事情」；仙女的靈修真言有：「師父道主祢是我的主人，求師父道主賜我元神與肉身合一修道成為仙女。」。

據《鏡週刊》報導，由於仙女班成員都是靈性寶寶，完全沒有戀愛經驗，很難把神聖的師父，與師父有騙色意圖的想法連結在一起。甚至成員也會互相監督，一名成員曾與母親聯繫，就被威脅全家健康會出問題，讓她被嚇到只能乖乖聽話，完全斷絕對外聯繫。

(中時新聞網)