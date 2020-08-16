川普稱考慮禁止阿里巴巴等中國公司 21:242020/08/16 工商 譚有勝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國總統川普表示，除了字節跳動之外，他正在考慮美國是否禁止其他中國公司如阿里巴巴在美國發展。 路透報導，川普在記者會上被問及是否會制裁其他中國公司時，他說：「是的，我們正在考慮類似的事情」。 美國近期加緊封殺中國公司，除了字節跳動之外，騰訊旗下的微信也被美國盯上，外界指出，阿里巴巴很有可能會成為美國政府的下一個目標。 (工商 ) #中國公司 #考慮 #美國 #阿里巴巴 #川普 也許您會感興趣 推薦閱讀 中美推遲首階段貿易協議評估 04:102020/08/16 全球財經 台積電也入列 高瓴資本 重押美股中概股 04:102020/08/16 全球財經 再擴大施壓陸企 川普擬瞄準阿里巴巴 13:162020/08/16 兩岸 魯哈尼批美輸得難堪 川普擬「回彈」伊朗制裁 17:362020/08/16 國際 抖音分拆在美業務時限 倍增至90天 04:102020/08/16 財經要聞 中國信託女子公開賽 3000人次捧場觀戰 04:102020/08/16 運動天地 巴菲特轉性 增持黃金部位 04:102020/08/16 全球財經 繼封殺TikTok 川普考慮禁阿里巴巴等陸企 09:522020/08/16 國際 產經解析－中國不斷發展的金融體系 04:102020/08/16 全球財經 新冠疫苗將終結美元時代 04:102020/08/16 時論廣場 財經熱門新聞 狂爆！30年前押台積暴賺300倍 國發基金絕不碰4種公司 - 即時 驚傳華為搞無美國技術半導體廠 真相曝光了 - 財經 華為5G晶片玩完了 陸媒爆下一步保命動作 - 財經 陸美兩大智庫：大陸2030年成為世界第一大經濟體 - 財經 華為處理器絕版找聯發科救命 陸高市占率恐遭對手動搖 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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