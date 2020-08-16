美國總統川普表示，除了字節跳動之外，他正在考慮美國是否禁止其他中國公司如阿里巴巴在美國發展。

路透報導，川普在記者會上被問及是否會制裁其他中國公司時，他說：「是的，我們正在考慮類似的事情」。

美國近期加緊封殺中國公司，除了字節跳動之外，騰訊旗下的微信也被美國盯上，外界指出，阿里巴巴很有可能會成為美國政府的下一個目標。

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