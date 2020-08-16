桃園市議員王浩宇公開言論屢次引起爭議，且經常開闢新「戰場」，引發網友議論，不少人也看不慣他的行徑，發起罷免活動，目前中選會已審核通過第一階段。近日，臉書粉專「鬼才阿水」遭爆是王浩宇的分身帳號，對此王浩宇也親自回應，表示「緣分真神奇」。

王浩宇在臉書指出，這陣子因有人說鬼才阿水是他的分身，兩人見面喝了杯咖啡，認真聊了一下才發現，兩人都出生在新竹市、生日只差幾天，眷村老家也只隔幾個巷子，連兒時回憶都差不多，根本可以說是隔壁鄰居。

王浩宇說，更神奇是兩人的身分證字號從英文到數字，竟只有2個數字不一樣，而且還只是順序不同，忍不住直呼「也太扯」！

鬼才阿水也在PO文底下留言，「既然我們這麼投緣，水鬼阿才這個名字就給你用了」。網友則表示「文筆根本不一樣」「鬼才阿水都開直播了，根本就不同人啊，哪來的分身，查克拉有這麼多的嗎？」「差很多好嗎」「相逢自是有緣，也太巧合了！」

（圖／摘自王浩宇臉書）

(中時新聞網)