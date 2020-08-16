川普親弟弟羅伯特已在15日病逝紐約，享壽71歲。

美國總統川普14日才親赴紐約醫院探視病重的親弟弟羅伯特（Robert Trump），昨（15）日就傳出羅伯特已經病逝的消息，川普發布聲明證實弟弟已在周六病逝，享壽71歲。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，川普周六晚發布的聲明稿指出，「我心情沉重地宣布，我美好的弟弟羅伯特今晚安詳地離世，他不只是我的弟弟，也是我最要好的朋友，我會非常想念他，並且在未來與他重逢，他的回憶永遠長存我內心。我愛你，羅伯特，安息吧。」

美國媒體14日披露，羅伯特因病住進紐約醫院，並且「病況嚴重」，川普在最後一刻決定於上周五前往位在曼哈頓的紐約長老會醫院（NewYork-Presbyterian Hospital）探視。

家屬並未透露羅伯特的生病細節，不過CNN引述消息人士指出，羅伯特已經病了好幾個月。

川普14日稍早在記者會表示，長久以來和弟弟關係很好。

相較於哥哥川普喜好目光燈焦點，羅伯特生性低調，曾擔任川普集團（Trump Organization）執行副總裁，部分工作職責包含監督位在新澤西州大西洋城（Atlantic City）的川普賭場。

羅伯特生於1948年，是總統川普唯一的弟弟，只比川普小2歲。2016年，川普競選總統時，羅伯特曾公開支持哥哥參選，並且為川普舉行造勢及競選活動。

長期以來羅伯特也是川普家族的發言人，今年6月，姪女瑪莉（Mary Trump）即將出版有爆炸性內容的新書《太多，永遠不夠：我的家庭如何創造全世界最危險的人》（Too Much And Never Enough : How My Family Created the World's Most Dangerous Man，暫譯）時，羅伯特就代表家族向瑪莉提起訴訟，川普傳記作者德安東尼指出，當時羅伯特已經病得很重。

另據「福斯新聞（」Fox News）報導，羅伯特今年夏天曾住進加護病房超過1周。他再過11天將迎來72歲生日。外媒先前報導羅伯特為72歲，隨後更正為71歲。

(中時新聞網)