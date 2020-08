川普親弟弟羅伯特已在15日病逝紐約,享壽71歲。

美國總統川普14日才親赴紐約醫院探視病重的親弟弟羅伯特(Robert Trump),昨(15)日就傳出羅伯特已經病逝的消息,川普發布聲明證實弟弟已在周六病逝,享壽71歲。

美國有線電視新聞網(CNN)報導,川普周六晚發布的聲明稿指出,「我心情沉重地宣布,我美好的弟弟羅伯特今晚安詳地離世,他不只是我的弟弟,也是我最要好的朋友,我會非常想念他,並且在未來與他重逢,他的回憶永遠長存我內心。我愛你,羅伯特,安息吧。」

美國媒體14日披露,羅伯特因病住進紐約醫院,並且「病況嚴重」,川普在最後一刻決定於上周五前往位在曼哈頓的紐約長老會醫院(NewYork-Presbyterian Hospital)探視。

家屬並未透露羅伯特的生病細節,不過CNN引述消息人士指出,羅伯特已經病了好幾個月。

川普14日稍早在記者會表示,長久以來和弟弟關係很好。

相較於哥哥川普喜好目光燈焦點,羅伯特生性低調,曾擔任川普集團(Trump Organization)執行副總裁,部分工作職責包含監督位在新澤西州大西洋城(Atlantic City)的川普賭場。

羅伯特生於1948年,是總統川普唯一的弟弟,只比川普小2歲。2016年,川普競選總統時,羅伯特曾公開支持哥哥參選,並且為川普舉行造勢及競選活動。

長期以來羅伯特也是川普家族的發言人,今年6月,姪女瑪莉(Mary Trump)即將出版有爆炸性內容的新書《太多,永遠不夠:我的家庭如何創造全世界最危險的人》(Too Much And Never Enough : How My Family Created the World's Most Dangerous Man,暫譯)時,羅伯特就代表家族向瑪莉提起訴訟,川普傳記作者德安東尼指出,當時羅伯特已經病得很重。

另據「福斯新聞(」Fox News)報導,羅伯特今年夏天曾住進加護病房超過1周。他再過11天將迎來72歲生日。外媒先前報導羅伯特為72歲,隨後更正為71歲。

