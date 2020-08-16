川普親弟弟羅伯特已在15日病逝紐約，享壽71歲。

美國總統川普14日才親赴紐約醫院探視病重的親弟弟羅伯特（Robert Trump），昨（15）日就傳出羅伯特已經病逝的消息，川普發布聲明證實弟弟已在周六病逝，享壽71歲。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，川普周六晚發布的聲明稿指出，「我心情沉重地宣布，我美好的弟弟羅伯特今晚安詳地離世，他不只是我的弟弟，也是我最要好的朋友，我會非常想念他，並且在未來與他重逢，他的回憶永遠長存我內心。我愛你，羅伯特，安息吧。」

美國媒體14日披露，羅伯特因病住進紐約醫院，並且「病況嚴重」，川普在最後一刻決定於上周五前往位在曼哈頓的紐約長老會醫院（NewYork-Presbyterian Hospital）探視。

家屬並未透露羅伯特的生病細節，不過CNN引述消息人士指出，羅伯特已經病了好幾個月。

川普14日稍早在記者會表示，長久以來和弟弟關係很好。

相較於哥哥川普喜好目光燈焦點，羅伯特生性低調，曾擔任川普集團（Trump Organization）執行副總裁，部分工作職責包含監督位在新澤西州大西洋城（Atlantic City）的川普賭場。

羅伯特生於1948年，是總統川普唯一的弟弟，只比川普小2歲。2016年，川普競選總統時，羅伯特曾公開支持哥哥參選，並且為川普舉行造勢及競選活動。

長期以來羅伯特也是川普家族的發言人，今年6月，姪女瑪莉（Mary Trump）即將出版有爆炸性內容的新書《太多，永遠不夠：我的家庭如何創造全世界最危險的人》（Too Much And Never Enough : How My Family Created the World's Most Dangerous Man，暫譯）時，羅伯特就代表家族向瑪莉提起訴訟，川普傳記作者德安東尼指出，當時羅伯特已經病得很重。

另據「福斯新聞（」Fox News）報導，羅伯特今年夏天曾住進加護病房超過1周。他再過11天將迎來72歲生日。外媒先前報導羅伯特為72歲，隨後更正為71歲。

病榻上也要幫哥哥打官司 親弟重病 川普急赴醫院探視
胞弟重病住院 川普急探視

文章來源：Robert Trump, the younger brother of President Donald Trump, dead at age 71
文章來源：Robert Trump, brother of President Trump, dead at 71
文章來源：Statement from the President on the Passing of Robert Trump

(中時新聞網)

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