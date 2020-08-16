香港經濟在第二季的按年收縮幅度仍然嚴重。據港媒報導，香港政務司司長張建宗16日撰寫網誌表示，特別關注本地勞工市場的最新情況。他指4月至6月的失業率升至6.2％，為超過15年來的高位，而本周三(19日)將公布5月至7月失業數據，現時經濟前景面對異常高的不確定性，相信短期內失業率仍然會偏高。

他稱，與消費及旅遊相關行業的失業率升至10.7％，為自2003年8至10月受SARS沉重打擊後的高位；建造業失業率升至11.2％，是接近11年來的高位，而較低技術階層和較低教育程度人士的失業情況亦同樣嚴重。

面對嚴峻的失業情況，政府透過推出「創職位」措施，創造約3萬個有時限職位，政府亦聘請超過1萬名公務員，冀能在短期内緩解失業或待業的燃眉之急。目前政府已籌劃2.17萬個職位，當中1.37萬個會在政府不同部門開設，以及約8000個在非政府界別開設。

張又指，提供就業機會不能單靠政府，故已透過不同措施，為企業和個人提供支援，例如在「保就業計劃」下為企業提供補貼，致力令經濟盡快復蘇，香港重新起動。

(中時 )