鄧紫棋16日迎接28歲生日，她在IG表示：「阻止不了時間的流逝，那就瀟灑開心地迎接它。」她日前擔任WeTV《明日之子樂團季》導師，最新一期節目助陣學員組成「銀河系樂團」，進行舞台公演並演唱原創曲〈我走後的夜與晝〉，她親自擔任製作人，協助學員完成該曲。鄧紫棋對該曲很有共鳴，她回想剛出道時，久未回家的情景，「每星期能跟家人一起吃飯、聊天，這種時光非常珍貴，尤其妳越長大其實越少」。

鄧紫棋有感而發提及，從父母決定把孩子生下來的那一刻，他們其實已決定好要承受有天孩子將離家的現實，「妳會放眼世界到外面闖、妳會成家立業、妳會有自己的生活、自己的夢……但妳不會懂得這一切，直到有一天突然放慢腳步，停下想想：我走了以後，他們的每一天到底是怎樣的？」字句發人深省。節目也曝光鄧紫棋3歲時的影片，只見她在床上翻筋斗，然後跌落床下，卻不哭不鬧還大聲唱歌，相當可愛。

鄧紫棋小時影片曝光。（WeTV提供）

鄧紫棋在助陣演出前緊張到偷練琴，直呼自己「又緊張又結巴」，歐陽娜娜聞言自曝，「紫棋姊一開口演唱，讓我想到14、5歲時，坐車去聽她的演唱會，我會開始聽流行音樂，其實跟鄧紫棋有點關係。」她透露鄧紫棋一開口，就讓自己回到剛開始認識流行音樂的時光。

歐陽娜娜小時候影片曝光。（WeTV提供）

(中時 )