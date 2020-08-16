現在社會上，許多夫妻因為對傳宗接代的觀念比較淡薄，又或是因受到生理因素影響，所以膝下沒有子女，若是有這種情況，將來其中一方過世後，繼承人就會和有子女的家庭有所不同。

【案例事實】

林先生和林太太兩人結婚已經20多年，兩人都已經超過60歲了，而他們的父母也都已經過世了。

他們沒有子女，雖然有點遺憾，但兩人看得很開，也沒有去認領，沒有子女的羈絆，反而讓他們能夠安排很多活動，充實自己享受生命。

不過，有一件事讓他們很困擾，因為他們在職場上各自奮鬥了30年，累積不少財富，他們非常願意在自己走了以後，把財產都留給對方，但因為他們沒有子女，法律上卻規定他們一定要把一半的財產分給對方的兄弟姊妹。

對於這點，林先生林太太一直無法理解，他們的兄弟姊妹都已經各自成家立業，平常往來並不熱絡，為何自己走了以後，兄弟姊妹不但是自己的遺產繼承人，而且還可以分到一半的遺產，如果只有一個兄弟姊妹，就等於這個兄弟姊妹可以和自己配偶「平分」遺產，這點實在讓他們不能接受。

他們到處請教別人查網路，得到很多奇奇怪怪的建議，有的建議他們把資產放在人頭名下，有的建議用假設定，有的建議用信託，有的建議用死因贈與，但這些方法真的有用嗎?

有沒有更好的辦法，可以將來不用把遺產分給兄弟姊妹呢?

【法律解析】

根據777遺囑網的創站人劉韋德律師表示，願不願意把財產留給兄弟姊妹，完全視平日關係與個人意願，沒有對錯問題，但是社會上的確有很多類似林先生一樣不願意留給兄弟姊妹的案例，至於會發生這種問題的原因，主要在於我國民法對於繼承人制度的設計。

一般人可能不了解，我國民法上的遺產繼承人，分成配偶繼承和血親繼承兩大股，這兩種繼承人之間是併存關係，都是繼承人，而因為血親繼承有順位之分，所以如果沒有子女（第一順位）的話，後順位繼承人就會往前遞補，如果父母（第二順位）也過世了，就會變成第三順位的兄弟姊妹和被繼承人的配偶一起繼承的狀況。

例如，林先生林太太的父母都已經過世，所以血親繼承人就輪到第三順位的兄弟姊妹，而兄弟姊妹的應繼分是二分之一，因此就變成林先生會一起和林太太的兄弟姊妹各繼承林太太遺產的二分之一，或是由林太太一起和林先生的兄弟姊妹共同繼承林先生二分之一遺產的狀況。

※應繼分就是法律規定可以繼承遺產的比例。

劉韋德律師表示，由於兄弟姊妹的繼承權是法律規定的，所以是無法排除的，至於一些網路常見的建議，都會因為涉及通謀虛偽而可能無效，或是有高度法律爭議，或是根本毫無排除避免繼承權的效果，建議不要輕易嘗試。

但有沒有什麼辦法，可以完全不讓兄弟姊妹繼承呢？

劉韋德律師表示，只有一種方法，可以完全合法的不讓兄弟姊妹繼承，那就是「生前移轉」。

生前移轉的意思是指在過世之前，就把財產移轉給配偶，因為在死亡時屬於被繼承人的財產才會是遺產，只要在過世之前移轉，即使是過世前一分鐘才完成移轉，就都不是遺產，所以兄弟姊妹對這些財產就不能主張繼承。

劉韋德律師也指出，大多數人死亡的原因都是因為疾病，而通常疾病從發生到死亡都會有一段時間，而這段時間就可以進行處理安排，所以當知道自己時間有限時，就可以趕快將財產轉移到配偶名下，但這種方法的缺點是若遇到意外或急性疾病死亡時，可能就沒有時間做移轉了。

劉韋德律師另外建議一種方法，這種方法雖然不能夠完全排除兄弟姊妹的繼承權，但卻可以大幅降低兄弟姊妹繼承的金額，那就是立遺囑。

因為我國民法規定，遺囑人於不違反關於特留分規定之範圍內，得以遺囑自由處分遺產。也就是說，雖不能改變配偶的兄弟姊妹可以一起分遺產的事實，但是可以合法做到「降低」兄弟姊妹繼承的比例。

因此如果林先生在遺囑中，交代自己兄弟姊妹的繼承範圍僅限於特留分，其餘財產則留給配偶，這樣一來就會讓兄弟姊妹可以繼承的遺產範圍降低很多。

以案例試算，假設林先生過世時，留下3千萬的遺產，有配偶，沒有子女，有弟弟一人，此時林太太和林先生的弟弟可以繼承的金額試算如下：

【未用遺囑交代時】

林先生弟弟分到的遺產為1500萬 (算式：3000萬x1/2=1500萬)

林太太分到的遺產也是1500萬 (算式：3000萬x1/2=1500萬)

【有用遺囑交代時】

林先生弟弟分到的遺產為500萬 (算式：3000萬x1/2x1/3=500萬)

林太太分到的遺產為2500萬 (算式：3000萬-500萬=2500萬)

※1/3是兄弟姊妹的特留分比例

從以上的比較可發現，如果有用遺囑事先規劃，林太太可以分到的遺產足足比未規劃時多了1000萬，因此利用遺囑做規劃是非常有用的。

實務上，也可以先用遺囑做備案，以防因意外或急性疾病突然死亡等狀況，等到若發生一般疾病而預知即將離開人世時，再將資產全部移轉給配偶，這樣一來，就不會有配偶和兄弟姊妹一起繼承的狀況了。

劉韋德律師小檔案

台大法律系畢業，86年律師高考及格，擅長不動產糾紛處理、遺產繼承、遺囑撰寫、婚姻等案件。2019年起自費百萬創設遺囑、離婚協議書等免費App提供民眾下載使用，現任職某上市公司資深法務主管。

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（限不動產買賣糾紛、遺產繼承、婚姻等相關案件）

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