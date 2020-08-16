據《ESPN》報導，馬林魚隊球團今（16）日表示，日前感染新冠肺炎的球員紛紛康復，大聯盟已批准大多數球員重回球場，將在近日恢復練球，不過最快在球隊28日回到邁阿密主場進行比賽時，這些球員才有可能重新回到大聯盟。

馬林魚隊7月底爆發大規模群聚感染，球團將17名球員放入傷兵名單，讓他們在訓練基地接受隔離治療。球隊總共停賽7場接受檢測，而從開幕戰與費城人隊的3場系列賽之後，染疫的球員就沒有再站上球場比賽過。

這些被列入傷兵名單的球員包括王牌先發投手阿坎塔拉、游擊手羅哈斯和8名牛棚投手，他們都參加了今年的開幕系列賽，如今病情已恢復的差不多了。

在主力球員大都退出球隊陣容後，球團起用了許多二線球員加入比賽，出人意料的是，目前馬林魚戰績9勝5敗，在國聯東區領先。尤其復賽後11場比賽7勝4敗，表現可圈可點，競爭力並不輸其他球隊。如果本月底主將都能順歸隊，馬林魚隊後勢不容小覷。

(中時 )