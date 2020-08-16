台灣人就愛客製化！昨天(15日)一名鹹酥雞店老闆分享自己遇到奧客要求雞排去粉，以為他指的是直接炸，就告訴他會很乾很難吃，奧客竟回說「沒有啊，我是說炸好後幫我去皮」，讓老闆聽了秒暴怒，想飆他一句「去哩企系啦！乾！」

原PO指出，第一次遇到有客人要求他幫忙手工去皮，實在太奇葩了，因此忍不住在臉書《爆怨公社》發文。讓網友們紛紛看傻眼，雞排最好吃的就是皮了「雞排的精華就是炸粉呀」、「老闆！蚵仔煎不要蚵仔」、「我要珍奶不要奶」。

還有人說怕吃皮會胖回家自己剝不就好了，不然就不要買雞排吃；更提議用加收錢對付奧客，「另收去皮費50元 他就會說不用了」、「台灣人就是愛客製化，才賺你多少要求那麼多」。

但也網友安慰原PO他不是最慘的，「以前在炸豬排店工作，真的有遇過客人說把炸皮全部切掉....內場師傅覺得疑惑」、「雞排沾漿少點，要剪小塊但皮不能掉，皮一邊梅粉、一邊辣、肉要胡椒。硬著頭皮做完，心中無限幹字」。

(中時新聞網)