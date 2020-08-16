日本Sony企業在台分公司台灣碩網網路娛樂股份有限公司(以下簡稱So-net )旗下代理由日本Applibot, Inc.開發的《BLADE XLORD 眾劍之王》今(14)日宣布改版活動正式展開，全新限定活動「新的時刻在你身邊」熱烈開跑，特別強化關卡「寶魚祭」同步登場！此外，天干地支的專屬轉蛋上線，全新角色將與各位騎士大人們相見歡，官方更祭出每日限定的免費必中SSR 10連抽好禮，騎士大人們預備好手中的武器來維繫和平了嗎?邀請您一同徜徉在幻想世界中，同前來守護家園、浴血奮戰！

日本奇幻王道JRPG《BLADE XLORD 眾劍之王》天干地支轉蛋火熱上線。(圖/ So-net提供)

新月騎士王 萊德

萊德．貝爾佛德在龍人『恩德』賦予的力量下，被喚醒為「騎士王」。儘管騎士王的神秘之力只能在短時間維持住，但其威力卻足以震撼整個黑闇大陸。「新月騎士」向萊德心中閃耀的正義表示敬意，並以絕對的忠誠誓死跟隨他。「騎士王」即是每個人夢寐以求的騎士團代表形象。

日本奇幻王道JRPG《BLADE XLORD 眾劍之王》新月騎士王萊德。(圖/ So-net提供)

繁榮的鼠巫女 普露米耶

原始十二生肖之「鼠」生肖。她控制著「繁榮」的力量，她所處之地會充滿生命力，並為此帶來好運。她的力量可以媲美龍人，並且是超越所有生命的偉大存在。但是普露米耶的個性，與她的力量相反，膽怯而謹慎。她說自己已經放棄了使命，選擇躲藏，朋友們對此因而感到驚訝。普露米耶討厭吵雜人多的環境，喜歡往僻靜的地方前去，但因為她擁有「繁榮」的力量，人們卻總是聚集在她所處之地。

日本奇幻王道JRPG《BLADE XLORD 眾劍之王》普露米耶。(圖/ So-net提供)

日本奇幻王道JRPG《BLADE XLORD 眾劍之王》限定活動與強化關卡火熱展開！。(圖/ So-net提供)

在創世之時誕生並影響世界的12位「原初之人」，其中有一位是放棄使命而生存下去的『子』普露米耶，在某天晚上有了不可思議的邂逅。總是肚子餓並且昏昏欲睡的少女和普露米耶結識，感情漸漸隨日加深…，命運的齒輪也於此開始轉動。

即日起至2020年8月26日15：59止，於登場的限定活動「新的時刻在你身邊」中，挑戰指定關卡並擊敗各種難度的BOSS，即可獲得專屬的活動道具『繪馬』，邀請騎士大人們一同來蒐集『繪馬』，可於交換所兌換各種好康與限定寶物喔！

除此之外，於同樣的活動期間，官方追加了「寶魚祭」的特別強化關卡，從禮物盒每日贈送的『寶船船票』，選擇要挑戰的經驗書、武器票券或素材票券強化關卡，從中蒐集關卡掉落的交換素材的『寶鱗魚』，以獲得各種各樣的强化道具為目標，一同往騎士王的崇高目標邁進吧！

歡慶全新改版，期間限定每日免費必中SSR10連抽，火熱放送中！

即日起至2020年8月23日15：59止，活動期間每日登入即可獲得免費10連抽，進行轉蛋必定可獲得SSR角色或武器！最多可獲得免費100抽！官方為歡慶改版，祭出期間限定的每日免費必中SSR10連抽好禮，騎士大人們千萬別錯過！

《BLADE XLORD 眾劍之王》於今日全新改版，遊戲全面祭出豐富的獎勵與好康，騎士大人們千萬不要錯過，快拾起手中的劍勇往直前、一同踏上奇幻世界的最終旅程！敬請持續鎖定《BLADE XLORD 眾劍之王》相關新聞消息與官方粉絲團資訊。

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