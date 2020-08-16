把女性當生產工具看待真的很可惡！資深媒體人狄志為在節目上分享，一位女子結婚後，婆婆逼她做牛做馬，還下令要3個月內懷孕，且若不是男孩就拿掉，但順利產子後，夫妻倆卻再無性生活，暗中調查才發現超扯真相，人妻忍無可忍，直接告上法院。

狄志為在節目《震震有詞》上分享，一名女子結婚前，婆家對她非常好，提出的聘金條件也不錯，但嫁過去後，婆婆就竟秒變臉，不僅要她在三個月內懷孕，更放話「若不是男的，就直接拿掉。」最扯的是，還頒布十條家規，要女子把所有薪水都上繳。

後來婆婆更變本加厲，要女子每天早上5點起床，從一樓打掃到四樓，並要求她天天煮晚餐，且菜色一定要有肉，但婆婆每天只給200、300元的菜錢，根本不夠買一家人的菜，痛苦的生活讓女子求助丈夫，但對方永遠只會說，生下孩子就會好了！

而急欲求孫的婆婆每天時間一到，就要求夫妻倆進房造人，天天按表操課，唯一可休息的時間剩生理期，好在女子最後成功在時限內懷孕，並順利生下兒子，但奇怪的是，孩子出生後，老公卻再也不碰她，甚至還常常不回家。

女子好奇詢問婆婆，卻換來一句「生完孩子這麼胖，難怪他不碰你！」因此決定靠自己暗中調查，到丈夫公司樓下跟蹤他，發現下班是往回家的方向，但卻進入婆家隔壁的房子，女子瞬間欣喜若狂，誤以為老公要救他脫離苦海，偷偷買了房子。

興奮上前按門鈴，來應門的卻是個陌生男子，讓女子超級錯愕，而丈夫驚覺東窗事發，便攤牌直言，他其實是同性戀，而剛剛應門的是他交往7、8年的伴侶，婆家的人也都清楚這個狀況，婆婆甚至還說，正宮（同性伴侶）都包容了，女子就不要再鬧。

超扯真相曝光，人妻完全不能接受，婆家不但將她當成傭人和生子工具，甚至還聯合全家人欺騙她，實在是忍無可忍，便一狀告上法院，最後也獲判離婚，並得到孩子的監護權與賠償金。

(中時新聞網)