高雄市長補選結果出爐，國民黨候選人李眉蓁僅拿下24萬8478票，黨主席江啟臣15日傍晚陪同李眉蓁在競選總部承認敗選，面色凝重。對於此次選舉結果，前國民黨立委陳學聖建議江啟臣應重回立法院主戰場，重開機。

陳學聖在臉書表示，高雄市長補選，雖然罷韓票沒有全部出來，但相對挺韓票更是完全沒出來，只有一個「慘」字可形容，相信精疲力竭的候選人李眉蓁最難過，而黨主席江啟臣用盡全力輔選，面對這種結果也是不好過。

遍地檢討聲已夠多，陳學聖不再摻一腳，但只給江啟臣一個建議，希望他能聽進去，「速回立法院主戰場，重開機！」

陳學聖指出，立法院是在野黨最大力量所在，也是藍綠攻防最重要戰場，更是媒體關注中心，一個疏忽犯錯、一個福國利民……等，都是動見觀瞻，就都是風，「起風，啟臣最有機會！因為你就在立法院！」江啟臣的一言一行，就代表黨的意志和想法，不會再有黨中央和黨團雙頭馬車的現象，也不要讓黨務革新、地方事務佔據太多時間，要沈澱、深思，擅用立法院主戰場刮大風。

立院剛結束這個會期，陳學聖說，雖然立法院黨團很拚，多次攻佔主席台、激烈抗爭，但結果真的很抱歉，「是一片空白」。在立院期間，陳學聖曾多次向黨團建議，每個會期好好想定哪些法案一定要過，哪些法案即使流血也絕對不能讓它過。

「各想三個，不用多，不用遍地開花，相信我一次，老柯一定會怕，民進黨一定會在乎，因為他們知道國民黨在玩真的。」陳學聖喊話江啟臣，好好考慮他的想法，不要去想主席能做多久，把在野黨在國會的監督發揮到淋漓盡致，就成功了！

(中時新聞網)