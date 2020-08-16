高雄市議員吳益政這次代表民眾黨參選高雄市長，以3萬8960票的得票數慘敗收場。但吳在召開記者會時，卻不見民眾黨主席柯文哲陪同在旁，柯反倒跑去台中為該黨的和平區長補選候選人張瑞紘輔選。對此，民進黨立委賴品妤痛批，直轄市長補選失敗，柯不陪候選人承擔責任，反倒跑去台中助選，根本就是事先安排好，真是「刻薄寡恩莫甚於此」。

高雄市長補選15日投票，吳益政上午與兒女前往苓洲國小投票。下午4時許投票結束，吳益政和他的團隊也在等待開票結果。下午5時30分左右，開票結果為陳其邁大幅領先並超過勝選門檻，篤定當選，而吳益政也在競選總部召開記者會發表談話，但沒想到柯文哲並未陪同在旁。

對此，賴品妤15日在臉書發文怒批柯：「以前有無情無義，是我敦義；今有『柯伯寡恩』，那個已經沒用了」。之後，賴品妤再度發文補充2點她為何痛批柯文哲的原因。

賴品妤臉書。（摘自賴品妤臉書）

首先，賴品妤指出，對照選前不斷助選放話，投票當天柯文哲作為民眾黨黨主席沒有陪吳益政一起宣佈敗選令人驚訝，江啓臣身為國民黨主席至少有陪李眉蓁宣佈敗選，即使最後選情沒達到國民黨所謂的三成防線。

賴品妤接著更表示，柯文哲後續台中掃街助選行程一定是事先就安排好，表示這個人從頭到尾都沒有打算陪候選人一起承擔責任，就算是直轄市市長層級這麼高的選舉，刻薄寡恩莫甚於此。

(中時新聞網)