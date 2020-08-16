韓國瑜替李眉蓁站台，爆出吃鵝蛋可助孕之說，炒熱台上氣氣。（資料照片 袁庭堯）

前高雄市長韓國瑜出手果然不同凡響，這次補選他幫國民黨候選人李眉蓁助選，驚爆出吃鵝蛋可助孕的金句，引起社會熱議。網路觀察家朱學恒說，這次選舉最後捧出一個農產品明星，不知道會不會缺貨。不過，蹭這波鵝蛋熱，網友奇思異笑大噴發，有人世說新語「以鵝傳兒」的由來，笑壞一堆網友。

韓國瑜在選前之夜提到吃鵝蛋助孕，不管是否有科學根據，的確炒熱當天站台的氣氛。鵝蛋是否很稀有，價值極高？很引起一般民眾討論。朱學恒昨晚則在臉書上po出鵝蛋圖，對此金句下注解，「這次選舉終於最後捧出了一個農產品明星，不知道會不會缺貨。」

對此，網友紛紛留言，為韓國瑜掀起的這一波鵝蛋熱下注解，「以鵝傳兒的由來」、「鵝蛋排第二…雞排是第一！選舉的熱門商品排名？！」、「鵝農將有筆收入了」、「以鵝傳兒的由來⋯」、「又要排隊買鵝蛋了嗎」、「重點~ 生鵝蛋本來就買不到」、「鵝 :吃我就算了，還要把我滅族？」、「農委會行銷主管應該讓韓來當」、「深深感覺，韓導不加入演藝圈，真的太可惜，讓大家都沒得哈哈大笑」。

鵝蛋個大面光滑，其實營養豐富。根據食品營養成分資料庫顯示，鵝蛋主要成分為水解胺基酸、脂肪酸、亞麻油酸、膽固醇等。每100克熱量為179卡路里，水分占比70公克，有豐富的維生素A及水解胺基酸，以及礦物磷、鈉、鉀等。

農產專家指出，鵝的產蛋期一年只有7-8個月，每年約產50顆左右，比起年產量數百顆的雞鴨真是少得可憐。加上鵝蛋有草腥味，炒起來不香，自然乏人問津。另外，賣鵝肉也遠比賣蛋有得賺，商人將本求利下，市場幾乎買不到鵝蛋也就不足為奇了。

(中時新聞網)