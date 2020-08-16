台中市府分析，台中購物節期間，小資女最愛的前六大消費熱點分別為西屯區、南屯區、北區、西區、北屯區、大里區。（盧金足攝）

姊妹們攻占購物節！台中購物節聰明消費小資女最愛出爐。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

姊姊妹妹GO！GO！GO！台中購物節7月1日登場，APP登錄發票金額已衝破50億元。台中市經發局分析消費數據，賣場超商達3.4億元最高，服飾配件1.1億元、3C家電9300萬元、食品5500萬元，其中女性服裝為熱門品項，聰明消費小資女拚經濟，帶動購物熱潮，西屯區則以11.3億超強消費力，居消費區域之冠。

經發局透過購物節APP消費數據與互動資料，持續滾動式優化服務內容及分析數據，創造更多經濟價值。

依「行政區電子發票登錄消費金額」資料，西屯區、南屯區、北屯區、西區、北區、大里區消費力名列前茅；此外，西屯區截至8月14日，共消費累積超過11.3億，續居消費區域之冠，其他區域緊追在後。

經發局長張峯源指出，依據職場小資女的生活調查，25歲至35歲區間的族群具備固定收入積蓄並享受生活的特性。

購物節期間，小資女最愛的前六大消費熱點分別為西屯區、南屯區、北區、西區、北屯區、大里區，與發票登錄消費金額的前六名行政區域相同，不難看出小資女的消費熱度。

從APP會員資料分析中，小資女的熱門消費品項有女性服裝，包括內衣、泳裝、鞋履、美妝保養品、香水、行李箱、臥室、沐浴清潔用品、運動休閒用品、餐飲則有冰淇淋、水果果乾、咖啡、甜品等。

小資女最愛消費店家類型，包括百貨公司、賣場超市、精緻車用照明店、心靈成長課程、美容按摩類型；熱門店家包括中友、新光、大遠百、三井Outlet、麗寶Outlet，好市多，世正光電，大藍全方位生活管理，碧鑫美容坊等，成功帶動消費人潮回流。

經發局呼籲，台中購物節熱烈迴響，吸引各地民眾到台中消費，歡迎「小資女族群」把握購物節倒數兩周，跟姊妹、好友來趟台中寵愛消費行，有機會抽中豪宅等大獎，有房有車有現金不是夢。

(中時 )