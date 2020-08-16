高雄市長補選當選人陳其邁今（16）日起展開3天謝票行程，會前接受媒體聯訪時提到，假如未來市政做得好，會尋求連任來全力的建設高雄，「這是我對高雄的承諾，我不會中途落跑，也不會吃碗內看碗外」，暗酸前市長韓國瑜，還批韓任內促參招商成績只剩「零頭」。

針對補選投票得票拿下7成，陳其邁表示，3位候選人的民調或估票都有一段差距，很多支持者認為「可能就不差我這一票」，但是我們非常珍惜每一票，得票的多寡其實並不是關心的重點，重點是說從今天開始，就是全力為市民衝刺，希望能打造一個進步的城市。

至於投票率創新低，上次有93萬票反對韓國瑜，如何看到這中間差距？他也提到，選舉最後幾天都有做滾動式民調在看，「其實過去很多持韓市長的這次也蠻大比例是投給我」。補選投票率低可以預期，透過民主程序，大家表達自己支持的不同對象，都充分尊重。

有媒體關心，因為這次補選上市長，會錯過2024的布局？陳其邁直說，這是場充滿奇幻的旅程，人生有很多過程是沒辦法預期，但對他而言，就是把市長工作做好來完成對選民的承諾，接下來任期剩兩年，未來假如市政做得好，我也會繼續尋求連任來全力的建設高雄，「這是我對高雄的承諾，我不會中途落跑，也不會吃碗內看碗外」。

至於高雄負債何解？陳其邁認為，必須全方面下手，第一個中央爭取預算，而蔡總統在2016年當選迄今，高雄跟過去2010年來做比較，大概每年平均增加100億預算。

陳其邁也提到，必須採取功能性財政政策、更靈活的財政政策，比如促參、招商，但在韓市長任內只剩下「零頭」76億左右，過去都是好幾百億，所以充分利用民間資金，包括促參也好或是一些公共服務、建設怎麼樣利用閒置資金、獎勵民間共同參與，比如說壽險基金、銀行的融資其實都是好幾兆的資金，中央政府其實已經放寬他們資金的運用。

陳其邁指出，未來公共建設、公共服務，比如說工業區的開發或是長照服務、社會福利、公共服務等更靈活的運用民間資金投入公共建設。第三當然是開源節流，他會訂定一個財政平衡的目標，在整個財政平衡基礎之上減少不必要的支出，但是要增加更多的財源，讓施政建設能夠順利推動。

(中時 )