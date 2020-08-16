◎蒸汽火車之王 富岡懷舊上路

伴隨汽笛聲響與漫漫白煙，號稱「蒸汽火車之王」的DT668號，15日從中壢火車站啟程開往富岡車站，為「2020富岡鐵道藝術節」揭開序幕，現場聚集數百名鐵道迷，還有一家三口特地從台北南下，在月台卡位迎接，車上75個座位12日開賣不到1分鐘就秒殺，相當搶手。

◎柳營百年糖鐵鐵軌 重見天日

台南市柳營區公所爭取前瞻計畫經費，爭取到1730萬元補助款，打算整修義士路旁的台糖五分車鐵道成為自行車道，去年底動工後，施工時將掩沒在荒煙蔓草中的鐵道挖出，包括鐵軌及枕木都相當完整，引起民眾注意，希望將鐵道保留，區公所順應民意並變更設計，將復原糖鐵原來風貌，讓這段在1914年通車，超過百年歷史的糖鐵鐵道重見天日。

◎三義舊山線鐵道 星光列車賞夕陽

苗栗三義舊山線鐵道自行車自去年開始營運以來，受到民眾熱烈歡迎，許多遊客反應一票難求，苗栗縣政府文觀局特別開賣星光票，從今年5月1日起至9月15日間，現有ABC路線均增開1班次，搭配桐花季及賞螢時節，歡迎遊客盡情悠遊舊山線，探索三義慢城經典小鎮。

◎夜遊深澳鐵道自行車 星光相伴

新北深澳鐵道自行車7月起換新妝，以浪漫山海景緻為主題，斥資百萬元打造沿線1.3公里的光影廊道，讓乘客穿梭在點點螢光中，暢遊北海岸夜間風情，每晚共6個班次，29日起開放線上訂票；此外觀旅局也推出七夕音樂會、百人淨灘、搭配三倍券的「RB328優惠套組」等活動，搶攻國旅商機。

◎鐵道迷朝聖古蹟 扇形車庫

全台鐵道迷絕不會錯過的彰化扇形車庫，就位在現今彰化火車站北方，由於車庫外展有如一面展開的扇子而得名，是目前全國唯一僅存，也是世界上珍貴的鐵道歷史文化資產，每年吸引逾30萬人次到訪。

◎逛溪湖鐵道祕境 吃枝仔冰看糖廠

彰化有個浪漫的鐵道祕境就在溪湖糖廠，還保有著五分車和軌道，更有好吃枝仔冰。彰化縣政府協助台糖公司中彰區處爭取經費辦理「溪湖糖廠鐵道故事再現計畫」，改裝彩繪五分車穿梭在古老鐵路上，載著遊客們欣賞田野風光，穿越時光隧道。

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(中時新聞網)