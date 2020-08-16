國民黨高市議員李眉蓁參選高雄市長失利，16日上午進行車隊掃街謝票，感謝這段時間支持他的好朋友，對於前高雄市長韓國瑜選前之夜上台發表「鵝蛋說」是否造成這次大敗的主因，李眉蓁一肩扛起敗選責任，她表示，只要前來支持的的好友，她都相當感謝。

韓國瑜14日特地南下參加李眉蓁的選前之夜造勢活動，為李眉蓁拉抬聲勢，但韓國瑜在致詞時發表「鵝蛋說」，讓外界質疑此言論不但沒有加分效果，反而激化綠營支持者選票，是這次補選慘敗的主因，李眉蓁表示，所有來幫助她的人都相當感謝，也感謝韓國瑜團隊可以在選前之夜為她站台。

也有人認為李眉蓁一開始走複製韓政策之路，卻沒有複製成功，也是敗選原因之一，李眉蓁指出，選舉時間相當短暫，她們提出很多政策，宣傳時間都不夠，也有許多不周到之處，未來會努力改進。

對於此次慘敗，可能間接影響黨主席江啟臣的位置不保，李眉蓁強調，江啟臣相當努力，時常南下為她輔選，她也相當感謝江啟臣，是她這次個人努力不夠，會再虛心檢討改進。

李眉蓁陣營遭批被綠營滲透，執意推行「Mojito」惹議的影音小組導演David李清首被爆出與綠營關係匪淺，李眉蓁則認為，商業公司沒有藍綠之分，只是展現他們的能力，據她了解他是在影音方面非常專業的人才，這也是國民黨所欠缺的一環，所以當時找他來幫忙，況且選舉過了，大家也都努力了，這已經沒有需要再做討論。

(中時 )