黃靖倫日前推出新單曲〈踮起腳尖愛〉，唱出10多年來始終沒放棄歌手身份，12日終於推出收錄三首翻唱歌曲的新專輯《倫。回》，黃靖倫分享心情表示：「這次雖然興奮，但也很平穩。興奮因為太久沒有新作品，平穩因為知道如果反應不如預期，這張就不是『倫回』而是『淪陷』了。」他明白現今唱片銷量萎縮、音樂市場低靡，整個大環境已不同往日，「不要說我自己，即使是大咖發專輯，我都可能不知道或者沒聽過，連主打歌可能都記不住」。

他認為現在有太多宣傳平台，導致宣傳效果被分散，歌曲種類雖然繁多，卻很少有打動人心的作品，即便如此，黃靖倫仍看到許多幕後音樂人努力不懈的決心；如今相隔10年還能發片，他首要感謝的人，就是與自己有多年交情的好兄弟何維健：「唱片頭籌、專輯發起人，匯集了音樂圈的精英，編曲，配唱，混音，籌劃，從好像紙上談兵，逐漸變成真的會實現的計劃。」而何維健對於這次能協助好友實現夢想，與有榮焉地說：「雖然他在音樂道路上，跟他這一天一樣慢半拍，可是有他在，氣氛就是不一樣。」

黃靖倫最後感性表示：「唱的好不好、動不動人因人而異，我不想評斷我自己，由你們來決定，如果有下一張，那肯定是要唱原創歌曲，有沒有下一張，我不知道，但是至少這張我努力過了！」除了謝謝大家的幫忙與支持，他再次強調重返回歌壇的決心：「負評我虛心受教，好評我欣然接受，我的音樂道路還沒到終點喔。」

黃靖倫（右）與何維健是多年好兄弟。（翻攝黃靖倫IG）

(中時 )