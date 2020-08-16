情人們注意，七夕情人節就快到囉！熱戀中的愛侶們，想好要怎麼度過了嗎？

有著求婚不敗傳奇紀錄的信義區飯店西餐廳，今年與Salvatore Ferragamo跨界合作，從即日起至9月6日推出情人節聯名香氛套餐，主廚別具創意的將香水瓶和珠寶盒元素融入菜色，像是開胃菜「水果風味龍蝦鮮塔」就以透明珠寶盒盛裝，「豪華羅西尼」除了菲力牛排與鴨肝，還加上北海道干貝、馬糞海膽與魚子醬等珍饈，上桌時輕輕噴上拌入柑橘、黑莓特調而成的牛肉醬汁，非常特別。

「緣牽」七夕情人節套餐。(圖／台北喜來登-安東廳提供)

在善導寺捷運站附近的飯店餐廳則是在8月25日七夕情人節當天的晚餐時段，推出西式奢華海陸宴，以頂級和牛為食材的「爐烤澳洲和牛」或「炙烤A5宮崎和牛」搭配「蒜香烤波士頓活龍蝦」，包含開胃菜、沙拉、湯品、熱前菜、風味雪酪、主菜二選一及甜點等七道式套餐，細緻堆疊出曖昧甜蜜的情人夜。

七夕摘星雙人饗宴。(圖／Asia 49亞洲料理及酒廊提供)

位於板橋的高樓層花園景觀餐廳，將於8月21日至25日推出「七夕摘星雙人饗宴」，主廚精心設計了五道式菜色：參巴醬蝦仁金杯、烏魚子配印度酸辣番茄湯、鵝肝慕斯佐芒果糯米沙拉，主菜為碳烤美國無骨牛小排佐香茅巧克力醬，或是奶油乾煎檸檬白肉魚配明蝦襯紫色魔力甲猜醬汁，最後點綴有火焰效果的熔岩巧克力蛋糕佐香草冰淇淋。

若是想要給對方來一個手作驚喜，不妨到烘焙教室動手做蛋糕，用甜蜜傳遞愛意。或是帶著戀人一起參加金工體驗，將心意與生活點滴一併敲下，為彼此刻下具有紀念意義的飾品，留下永恆的美好！

銅質手環、戒指課程。(圖／以覺學 intzuition 金工實驗室提供)

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(中時新聞網)