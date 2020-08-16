高雄市長補選落幕，台南市長黃偉哲昨晚在臉書貼文祝賀，表示要力促「區域聯合治理聯盟」，串聯台南、高雄、屏東，今天他在大內酪梨節活動受訪時說，將重啟南方治理平台，再連結屏東、嘉義，一起向中央爭取資源，不分藍綠，跨黨派地全力推動區域發展。

黃偉哲受訪時先是恭賀陳其邁勝選，對未來的合作相當期許，他也宣示要重啟前高雄市長陳菊與前台南市長賴清德時代的「南台灣區域治理平台」。

黃偉哲指出，治理平台的啟動相當重要，未來任何黨派都有可能擔任縣市長，只要建立好、沒有藍綠之分，可以一起為南部發聲，爭取資源，共進共榮，而不是彼此競爭。

黃偉哲提到，高雄的直轄市歷史較深，但台南有文化這個強項，加上屏東的農業特色，區域發展舉足輕重，以往南高屏就曾有過合作，攜手並進。

黃偉哲説，區域合作發展，可打破長期以來資源南北分配不均的情形；他並以科學園區為例，南科加上路科，還有近來的橋科，就能建構高科技廊帶；還有高雄與台南的捷運串連。

黃偉哲表示，等陳其邁謝票、佈局小內閣，以及就任之後，將盡速拜訪以討論重啟南方治理平台的事宜。

(中時 )