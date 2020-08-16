帶著可愛女兒Angela(王詩齡)出演《爸爸去哪兒》而爆紅的大陸導演王岳倫，前天(8/14)深夜被拍到跟一群辣妹唱KTV同樂，還在包廂外跟一名白衣正妹親密互動，照片曝光引發軒然大波，王岳倫挨轟猥瑣樣「已經不是第一次了吧」，他也在微博po文公開道歉，但被網友抓出其中關鍵句，認為背後別有含意，讓人震驚。

王岳倫跟正妹極樂開趴疑似出軌的消息曝光後，社群湧入爆量謾罵聲，表示對他毀了過去新好男人形象感到失望，今天清晨(8/16)他打破沉默，在微博貼出道歉聲明，「對於我昨晚上和朋友聚會醉酒後失態和不檢點的行為，我深感懊悔！給我的家庭造成了很大的傷害！在此我深深的自責和反省！希望能得到家人的原諒…也向公眾真誠地道歉！同時我也決定戒酒，立此為證！」。

而網友從王岳倫的道歉文中，發現驚人關鍵句，那就是「希望得到家人的原諒」，猜測王岳倫並未得到結髮11年的星妻李湘的原諒，這不但讓他婚姻出現危機，也加倍重創形象，有許多網友認為，王岳倫其實不必為此事向大眾道歉，最需要彌補的是老婆跟孩子，「孩子大了，也會用手機，看到新聞怎麼辦？」、「給公眾道歉幹嘛，又不是公眾跟你過日子」，而李湘目前尚未對此發聲。

(中時新聞網)