（匯豐（台灣）商業銀行財富管理暨個人金融業務負責人葉清玉。圖／陳碧芬）

想飛的心，被封鎖太久了，逐漸恢復的國際航班想辦法要帶著乘客，展開全新的安全旅行。疫情期間超前部署的匯豐旅人信用卡，推出以來獲得熱烈回響，幾個月來的串接與增長，發卡行匯豐（台灣）商業銀行透露，現在這張卡片能任選全球三大國際連鎖飯店，以及超過20家航空公司，再加上網路訂房平台與租車服務的專屬優惠，已成為全新旅遊最豐富、極有彈性的旅行支付工具。

匯豐旅人信用卡的最大強項，是打破聯名卡單一合作航空公司的限制，等於宣布航空聯名卡時代的結束。匯豐（台灣）商業銀行財富管理暨個人金融業務負責人葉清玉表示，「我們一直思考，如何讓持卡人的權益能夠更上一層樓」，設計出一張同時兼具深度（刷卡回饋幅度）與廣度（哩程兌換選擇）的旅人信用卡。

從一開始網羅包括中華航空、長榮航空、聯合航空、新加坡航空、國泰航空、港龍航空、卡達航空、加拿大航空、澳洲航空、漢莎航空、瑞士航空、奧地利航空、法國航空、荷蘭航空、越南航空、哥倫比亞航空、海南航空、香港航空、吉祥航空、AirAsia、酷航等海內外20餘家國人經常使用的航空公司，其中包含知名廉航品牌，持卡人可以自由選擇，由哩兌換。隨著國際航班逐漸恢復，該行將宣布，萬豪國際集團（Marriot International）與阿聯酋航空（Emirates）加入「?豐旅人信用卡」哩程兌換計畫。

此外，基於用心留住前波華航匯豐聯名卡的卡友，匯豐台灣新增，今年12月底前持卡人兌換長榮航空或中華航空哩程，符合指定門檻，還可享哩程加碼回饋的限時優惠，以旅人無限卡國外消費10元兌換1哩配合哩程加碼活動，最優7.5元即可兌換1哩，新戶首年免年費的輕旅卡消費最優15元便能兌換1哩。

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