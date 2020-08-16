中國大陸江西省發生一起命案，嫌疑人逃逸無蹤。而嫌疑人的親姐姐透過媒體，公開發言勸弟弟出面自首，並表示「他要是逃回家，我自己都會去報案」。

根據中國大陸媒體《新京報》報導指出，8月15日，在江西省樂安縣山碭鎮厚坊村發生一起命案，根據警方調查，同村行蹤不明的曾春亮涉有重嫌。曾春亮曾在2002年、2013年兩次因盜竊入獄服刑，今年5月才出獄。

而曾春亮的親姐姐曾辛，在接受媒體採訪時表示，由於弟弟長年坐牢，其實她跟弟弟並不熟悉，今年5月有在街上碰到面，之後在也沒有見面。而直到當地警方發布通緝書之後，才知道弟弟犯案。

曾辛表示，自己的弟弟成為兇殺案嫌疑人，自己非常的痛心，覺得對不起受害者，她也透過媒體呼籲弟弟「一定要出來自首」，並表示「他要是逃回家我自己都會去報案。」而當地警方對曾春亮的追捕還在進行中。

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(中時新聞網)