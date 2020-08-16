月入25萬的人都是怎麼過生活的？一名網友好奇在PTT詢問，沒想到竟釣出一名神秘人士，自曝月收入15至30萬，並列出自己在台北生活的日常舉動，讓不少網友看傻眼。

網友好奇詢問，月入25萬的人都是怎麼過生活的？（圖／截自PTT）

原PO在PTT指出，近日發現樓上鄰居換BMW休旅車X5，令他好奇是發大財了嗎？後來才知道，是小孩買新車給爸媽開，他爸媽還很神祕的說，他兒子現在月入25萬，讓他忍不住發文詢問「台北月薪25萬可以過得很好吧」？是不是可以去麵店夾滷菜完全不看價目表、買麥當勞店員說升級什麼就馬上說好、去菜市場老闆娘說這條魚最好吃就買、出門快遲到馬上攔小黃上車都不眨眼？

貼文一出，沒想到竟釣出更厲害的，一名自曝月收入約在15萬至30萬的網友，分享自己的生活日常「上班吃uber eats，一個人一次可以點500元」、「想喝50元的飲料，花40元運費也沒甚麼感覺」、「平常跟職場後輩吃飯，想請就請」、「每個週末都可以帶家人去吃一人2000元的餐廳一次」，不過仍覺得自己超窮，「就生活過得比較隨興而已，沒有特別爽」。

網友看傻眼，紛紛回應「超爽的好嗎？」、「可以請教是什麼工作嗎？我很需要」、「這樣要不吃不喝多久才可以買到他們家」、「乾爹，晚餐我訂中式料理還可以嗎」；但也有人分析「有些工作的確可以，但不是每個月都有25W，降講你懂了嗎？」、「酒店上班差不多這個價錢，狂被X」。

(中時新聞網)