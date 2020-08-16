富邦悍將和統一獅本周3連戰最後一場比賽今（16）日下午5點多開打，也是中職本球季在花蓮的最後一場賽事，雙方先發投手是富邦的邦威對決最近3多未曾先發的林其緯。

3連戰前兩場都由富邦拿下勝利，獅隊先發投手江辰晏、施子謙都是單局大量失分，分別僅投1.1局、1局就退場。而洋投羅里奇因傷無法出賽，教練團決定派出中繼投手林其緯擔任今天花蓮壓軸戰的先發投手。

林其緯戰績1勝0敗2中繼、自責分率2.42，本季出賽18場，總計22.1局投球，被擊出21支安打，被打擊率2成44，失6分皆為自責分。與富邦打者的交手紀錄中，曾被張進德轟出全壘打。

林其緯是2008年「新人王」，曾有單季10勝的表現，後來逐漸轉入牛棚。上次先發是在2017年3月30日，對Lamigo桃猿隊主投3.2局被敲5安，失6分吞下敗投。相隔3年多再次先發，是否能繳出與前兩天獅隊先發投手截然不同的表現，頗令人好奇。

邦威戰績0勝1敗、自責分率1.80，上周日曾對獅隊先發，主投5局被擊出4支安打，失1分是自責分，對戰自責分率1.80、被打擊率2成35，整體表現不差，不過球隊最終1比2輸球，邦威承擔敗戰責任。今天兩隊再度交手，邦威會有什麼樣的表現，是否能帶領球隊拿下4連勝也值得觀察。

(中時 )