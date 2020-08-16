疑因店家積欠加班費、且遲遲未發給員工，使得員工心生不滿，16日凌晨12點多竟憤而推倒店內桌椅、打破大門玻璃，警方獲報趕到現場，但該名員工已經離開，因店家決定提告，目前警方追查偵辦。

這起事件發生在台中市中華路上的一家牛排館，16日凌晨12點多，該名王姓員工因不滿店家積欠加班費，情緒激動下，竟出手推倒店內的桌椅、毀損大門玻璃，所幸沒有造成人員受傷，目前警方追查王姓員工行蹤。

(中時 )