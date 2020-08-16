台中某牛排館疑欠加班費 員工午夜暴走砸店 桌椅大門玻璃遭殃 11:482020/08/16 中時 林欣儀 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台中中華路牛排館傳出因積欠加班費，員工不滿砸店情況。(林欣儀攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 疑因店家積欠加班費、且遲遲未發給員工，使得員工心生不滿，16日凌晨12點多竟憤而推倒店內桌椅、打破大門玻璃，警方獲報趕到現場，但該名員工已經離開，因店家決定提告，目前警方追查偵辦。 這起事件發生在台中市中華路上的一家牛排館，16日凌晨12點多，該名王姓員工因不滿店家積欠加班費，情緒激動下，竟出手推倒店內的桌椅、毀損大門玻璃，所幸沒有造成人員受傷，目前警方追查王姓員工行蹤。 (中時 ) #員工 #警方 #店家 #加班費 #12 也許您會感興趣 推薦閱讀 雲林土庫包裝工廠傳火警 男員工燒傷送醫急救 13:352020/08/15 社會 陳允宝泉 營造員工幸福感 09:002020/08/14 財經 台中某牛排館疑欠加班費 員工午夜暴走砸店 桌椅大門玻璃遭殃 11:482020/08/16 社會 足球小將獻技 幫昇恆昌打氣 04:102020/08/15 運動天地 疑生意撐不下去！台南酒店老闆陳屍家中 小姐工作沒了哭成一片 10:192020/08/14 社會 林口女受不了孩子頑皮哭鬧 竟爆打好友1歲女兒 19:172020/08/14 社會 晶宴會館 尾牙早鳥優惠開跑 04:102020/08/15 產業．科技 WeWork燒錢速度減慢 軟銀加碼投資11億美元 21:592020/08/14 財經 江振誠擁《初心》傳承台灣味 04:102020/08/16 時尚消費 20位足球小將 淡水禮萊廣場為昇恆昌加油打氣 17:132020/08/14 生活 社會熱門新聞 鬼月近！網點名北捷「這4站」很陰 站務員：她站在妳右邊啊 - 社會 鬱卒女友上班火辣噴雙峰「約會變普妹」 他聽完真相秒分手 - 社會 重逢久違18年「宇宙最愛我男人」 女碩士情不自禁爬上床慘了 - 社會 快訊》陸軍6軍團庫房爆炸起火 3官兵受困救出 - 社會 女1秒惹怒美國國獸 慘遭撕爛褲子 下體全光昏迷 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。