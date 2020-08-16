高雄市長補選，昨15日投開票，以民進黨陳其邁大勝國民黨李眉蓁40多萬票，當選市長收場，對於外界質疑國民黨中央未盡團結，台北市議員游淑慧認為，全黨這次已盡力輔選，她也想起資深媒體人趙少康曾說過，「候選人的狀況，幾乎就決定了選戰70%的結果」，且最關鍵的是人選的4大特質。

國民黨在此次補選，僅拿下24萬8478票，和對手民進黨陳其邁獲得67萬1804票，差距達42萬票之多，得票率甚至比2014年市長選舉得票還少了5%，讓外界頗感驚訝。

游淑慧今(16日)就補選結果再度在臉書貼文，她說，自己也做過候選人，每一場選舉的成敗，關鍵人物只有一個，那就是候選人。她回憶趙少康先生和許多政壇前輩曾談過選舉運作，「候選人的狀況，幾乎就決定了選戰70％的結果」。

游淑慧還說，她也瞭解除了候選人指標外，大家很關注「國民黨的團結」問題。她坦言，大家也能觀察到，這次補選在團體戰部份，陳其邁大部分均獨立率部作戰，民進黨黨內大咖，只有最後關頭才來到高雄站站台，而地方層級的選舉正常也是如此。

她觀察國民黨則是幾乎全黨上下、地無分南北的南下輔選，上至黨主席江啟臣、秘書長、前總統馬英九、前主席朱立倫都多次力挺站台，下至全黨立委、各縣市地方首長，都遠道馳援、義氣相挺，台中燕子(盧秀燕)市長腳才剛開刀、韓國瑜也在最後關頭不計毀譽、站台力挺。

連台北市議員黨團都分別排班南下，自費訂高鐵、找飯店，也不願麻煩競總，盼在劣勢中集氣送力。游淑慧認為，這次全黨總動員的規模，其實已經超越一場地方選舉的層次，所以這次國民黨的團結，支持者都看在眼裡。

但游淑慧也坦言，再多人下去輔選，對選民的影響都是有限，選民還是會回歸到檢視候選人本身，包括「人格、腳勤、內涵、態度」，這四大特質，雖然選舉過程和選舉結果可能都不及格，可在她看來，黨中央和黨內同志前輩「該做的、能做的，都做了」，她希望國民黨未來不要再陷入無意義的內爭，好好準備2022縣市長選舉。

台北市議員游淑慧臉書貼文。(圖/翻攝自 游淑慧臉書)

(中時新聞網)