現代人生活中整天流連網路，走路、搭車時，視線離不開螢幕、從餐桌上吃飯、到床上都怕漏接訊息，眼淚是幫助眼睛抵抗病菌的第一道防線，但因過度使用3C產品，便時常感覺眼睛乾澀。

眼睛乾癢不舒服 自行購買舒緩產品恐弄巧成拙

中國醫藥大學新竹附設醫院眼科主任陳瑩山在食藥署《藥物食品安全週報》中指出，有些乾眼症的病患，因為眼淚分泌較少容易揮發，造成眼球表面防護破功，病菌就容易沾附在眼睛，成為病菌侵襲的破口，當眼睛乾癢不舒服時，很多人會自行購買生理食鹽水、洗眼液或人工淚液來點，但卻可能弄巧成拙。

生理食鹽水舒緩效果短暫 洗眼液不具清潔殺菌之效

陳瑩山說明，生理食鹽水是把用於身體的注射液，改為使用在眼睛，雖然短時間內會感到眼睛很涼快，但只能維持幾分鐘；一般坊間購買的洗眼液，是比生理食鹽水更能定焦在眼球表面的產品，但也只能短暫舒緩眼睛乾澀，如果用洗眼液清洗眼睛就以為可清潔殺菌，不但徒勞無功也毫無效果。

人工淚液 安全且能有效舒緩眼睛不適

與生理食鹽水和洗眼液比較之下，人工淚液是相對安全，又能夠舒緩眼睛的產品，目前有單支裝不含防腐劑的人工淚液，使用方面較可以放心。

至於人工淚液和眼睛分泌的淚液成份是否一樣？陳瑩山強調，這是一個迷思，有些人認為，人工淚液是一種「人造的淚液」，事實上人工淚液並不能成為眼睛抗菌的保護液，因為它不像淚液含有白血球、抗體及酵素等保護眼睛的成份，因此，千萬別以為，有了人工淚液就不怕乾眼症了。

看診後眼藥水留著下次用會造成反效果 適度休息是關鍵

此外，眼睛不適在看診後，使用醫院開立的眼藥水，主要是治療結膜炎與角膜炎，是一種治療型的消炎殺菌藥水，這種針對性的藥物，不少人在眼睛疾病痊癒後會放在冰箱，當眼睛不適時就拿出來點用，但是用了開封過久的眼藥水，反而會有反效果。

陳瑩山提醒，最佳的護眼之道，就是讓眼睛多休息，並減少使用3C產品，讓健康的眼睛自行分泌淚液，才是根本之道。

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(中時新聞網)