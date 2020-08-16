酪梨營養豐富，可供鮮食、打果汁，也能入菜做料理，相當多元。（莊曜聰攝）

台南市長黃偉哲大啖酪梨漢堡，直說好吃。（莊曜聰攝）

台南市大內區種植酪梨面積有164公頃、年產量達2100公噸，都是全台之冠，還有多達12個不同品種，相當特別，大內區公所16日舉辦產業文化活動行銷在地酪梨及農特產，台南市長黃偉哲到場代言，他說酪梨勝過榴槤，在他心目中是營養豐富的水果之王，市府將全力推廣打響名號，請大家拭目以待。

「在大內遇到幸福」酪梨節產業文化節上午在南瀛天文館舉行，結合展售會、美食料理、才藝表演、闖關活動、防治宣導等活動，推廣地方特色，並推出大內采風輕旅行，飽覽當地白堊土特殊地形、曾文溪畔美景，還有DIY甜根子草手抄紙等，並到果園找尋象徵「幸福果」的酪梨。

市長黃偉哲說，台南大內出產的酪梨品質好，可鮮食、打果汁甚至入菜做料理，可說是「不怕貨比貨」，但知道大內是酪梨故鄉的人似乎不多，強化推廣做出品牌印象是市政府的責任，會全力行銷以打響全國知名度，黃偉哲也說，酪梨在他心中比榴槤厲害，是水果之王，他也現場大啖酪梨漢堡，直說好吃。

這項活動除了黃偉哲出席讚聲之外，包括農業局長謝耀清、民政局長顏振標，以及市議員尤榮智、吳通龍、穎艾達利等人都到場，聯手為結合酪梨、蘭花的活動造景意象揭幕，現場有許多民眾前來參與，場面熱鬧。

(中時 )