教育部今在陽明山國家童軍露營場辦理「社區童軍親子生態教育體驗活動」，有草山追蹤、學習工作坊、探索教育站及親子互聯網遊戲等多項模組活動，吸引近500名社區童軍及家長共同參與。教育部表示，陽明山童軍露營場具有大自然豐富生態，將發展成為大家所喜愛的後花園。

今天活動包含草山追蹤、手工藝製作的學習工作坊，以及攀樹、走繩的探索教育等分站，於分站模組中設計各種待解決的問題或關卡，讓童軍夥伴及家長一起闖關，藉由戶外活動的觀察、探索與操作，發揮感官統整的經驗學習，同時體驗大自然地域的多樣性及樂趣。

教育部今年1月向陽明山國家公園管理處完成申請無償撥用「陽明山童軍露營場遊憩區」，5月依政府採購法以勞務委託方式委請中華民國童軍總會協助辦理專案執行計畫。

中華民國童軍總會歷經二個多月的環境整理後，今天首次在陽明山童軍露營場遊憩區舉辦社區童軍親子生態教育體驗活動，即為專案計畫工作項目之一，開放報名僅3天即報名額滿，顯見戶外親子活動深獲家長及孩子的喜愛。

教育部表示陽明山童軍露營場遊憩區位處陽明山國家公園境內，具有大自然豐富生態及富有教育意義。自今年起將陸續規畫結合戶外、童軍、環境等教育活動，讓遊憩區發揮教育價值。

(中時 )