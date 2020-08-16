林口仁愛路、中興街口凌晨3點發生小黃、機車騎士對撞車禍，騎士骨折送醫（林口警分局提供／許家寧新北傳真）

小黃計程車司機路口左轉時，與迎面而來騎士發生對撞。（林口警分局提供／許家寧新北傳真）

新北市林口區今凌晨3時發生對撞車禍，63歲的陳姓計程車司機行經仁愛路一段，正左轉中興街口時，迎面與貼有「藤原豆腐店」疾駛而來的吳姓機車騎士發生猛烈對撞，吳男被彈飛過車身摔落在地，腿部骨折，送醫幸無大礙，正釐清事故原因。

受傷的白色重機車頭嚴重毀損，車身還能看見貼有知名動畫電影「頭文字D」的藤原豆腐店、以及「盡心盡力」、「莫忘初衷」等貼紙，24歲的吳姓騎士腿部骨折、多處撕裂傷，倒在地上哀號，小黃車頭引擎蓋也撞凹，傷者被送往林口長庚醫院救治。

警方在事故現場指揮交管、排除事故，盡速恢復交通順暢，調查雙方酒測值皆為0。另根據監視器畫面63歲的陳姓小黃司機在路口疑似提前左轉，造成對向疾駛的吳姓騎士反應不及，相關肇事原因，警方正在進一步釐清中。

林口警分局也呼籲用路人，行經路口時，應放慢車速，並遵守「左轉禮讓直行」、支道禮讓幹道與停看聽等原則，尤其深夜時段、以及十字路口為林口地區易肇事熱點，應眼觀四面、耳聽八方，確保用路人的安全，多點禮讓才能平安返家！

(中時 )