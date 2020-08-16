玖壹壹昨在澎湖舉辦售票個唱，現場嗨翻。（混血兒娛樂提供）

平民天團玖壹壹15日在澎湖福朋喜來登酒店熱鬧開唱！舉辦「開湖一夏」夏日演唱會玖壹壹等你來+1」，為了回饋粉絲，現場加碼發放給成年粉絲入場時一瓶啤酒，唱完〈我跟你卡好〉後，健志跟洋蔥高舉啤酒與現場粉絲乾杯，健志自嘲：「這樣玩下去，可能到第四首歌我們就不行了！」洋蔥打趣說：「我怕我會邊唱邊打嗝！」

而16日是健志27歲生日，全場粉絲在洋蔥帶領下一同獻唱國、台、英三種版本的生日快樂歌，健志搞笑依序說出三個願望，分別是第一個願望：洋蔥喝一隻、第二個願望洋蔥再喝一隻、第三個願望要把心內話出來，洋蔥再喝第三隻，在壽星開口下洋蔥義氣豪飲三瓶結束，全場哄堂大笑，唯有不喝酒的春風逃過這場追酒遊戲。

但由於喝太多酒，導致演唱會尾聲時，洋蔥、健志都快憋不住尿，開玩笑說「有看過藝人唱歌彎彎的嗎？膀胱真的好脹！」最後以〈再會中港路〉劃下句點，難得來到澎湖演出三人最後更直接在台上辦起簽名會，與粉絲近距離互動。

玖壹壹昨晚演出吸引了超過千名粉絲到場狂High，他們熱唱〈鄉下來的〉、〈過來我家坐〉為演唱會揭開序幕，特別演唱夯曲〈9453〉，這首歌對他們格具意義，MV就是在澎湖拍攝，在YouTube締造超過6000萬次點擊！健志直興奮呼：「就是這首歌的關係讓我們來到澎湖！」粉絲們入場遵守防疫量體溫、實名制、戴起口罩觀看，而玖壹壹使勁賣力演出2小時、飆唱〈嘻哈庄腳情〉、〈癡情男子漢〉、〈明天再擱來〉、〈你不愛我〉、〈打鐵〉等22首歌炸翻現場。

演唱會宛如同樂會，春風時而跑下台上與粉絲擊掌、中場時三人決定與歌迷玩遊戲，挑選3位幸運粉絲上台玩拉霸機，最高分的粉絲當場拿回紅包，緊接演唱舞曲〈來個蹦蹦〉帶領全場齊跳蹦蹦舞掀起高潮，更逗問男粉絲，是否會與女友「蹦來個蹦蹦？」隨即解釋是「跳舞」的雙關玩笑。玖壹壹專場結束後，旗下歌手接棒在飯店夜店展開After Party，由IVAN艾文 、草屯囝仔、187INC強尼接力上陣飆唱，用其獨特的嘻哈音樂繼續征服續攤聽歌的粉絲。

玖壹壹昨首次澎湖舉辦售票個唱。（混血兒娛樂提供）

玖壹壹昨首次澎湖舉辦售票個唱。（混血兒娛樂提供）

玖壹壹昨在澎湖舉辦售票個唱，現場嗨翻。（混血兒娛樂提供）

(中時 )