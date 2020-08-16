憲兵傳出行為不檢，竟誘騙女童拍攝猥褻影片，傳該名憲兵疑隸屬總統維安特勤單位。對此，憲兵指揮部澄清該縣兵與總統維安無關係，將對該員記3大過後汰除。

媒體報導指出，鄭姓憲兵誘騙女童拍攝猥褻影片，女童家長發現後提告，鄭姓憲兵已遭警方傳喚到案說明，並移送士林地檢署偵辦。

憲兵指揮部今（16）日出面坦承此事，強調鄭姓憲兵雖同屬中華營區，但隸屬202指揮部勤務連，負責勤務衛哨，與總統維安無關，將在一周內召開人評會人員適懲，記3大過後汰除，令其離開部隊。

(中時新聞網)