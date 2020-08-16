高雄市長補選揭曉，國民黨「李眉蓁333防線」全部失守，對國民黨發展而言，無疑雪上加霜。對此，政治評論員李正皓表示，國民黨只要大型選戰敗選，都會寫敗選報告，這次他只問，藍營高雄市長補選失敗的報告，敢把前高雄市長韓國瑜寫進去嗎？

李眉蓁參選高雄市長失利，李眉蓁15日在記者會上表示，自己會一肩扛起敗選責任，這場選舉讓她倍數成長，她不會離開大家。李更向支持者表達歉意，「很抱歉沒辦法勝選」。綜觀國民黨在這場選戰的布局，除了選舉策略、候選人條件不足，癥結也在於未能喚回選民熱情，以致連基本盤都失守。

但是，國民黨的失敗真的是如上所述？對此，李正皓在政論節目《鄭知道了》上表示，罷韓結束後，國民黨並沒有出檢討報告，國民黨內也沒有主管因為罷韓而下台負責。那這次高雄市長補選輸了，國民黨要不要出檢討報告？因為國民黨內大型選舉失敗，都要出檢討報告。

這時李正皓只問一個問題，請問國民黨敢檢討「為什麼選前之夜要叫韓國瑜出來」？現在還有人在談韓國瑜會不會選上黨主席，李打包票一定會選上！因為向前總統李登輝相片潑漆的鄭惠中在社會上是少數，但在國民黨內是多數，所以韓國瑜會選上黨主席，因此國民黨敢檢討韓國瑜嗎？

對於韓國瑜是否是這次補選敗選主因之一？李眉蓁今掃街謝票，面對該議題僅表示，所有來幫助她的人都相當感謝，也感謝韓國瑜團隊可以在選前之夜為她站台。

(中時新聞網)