新北市長侯友宜今（16日）表示，「江啟臣主席加油，繼續改革國民黨！」讓國民黨更好。（葉書宏攝）

高雄市長補選15日落幕，民進黨陳其邁獲得67萬多票，大贏國民黨李眉蓁超過42萬票，國民黨失守333防線，黨內掀起一波檢討聲浪，國民黨主席江啟臣是否應該請辭負責，對此，新北市長侯友宜今（16日）表示，「江啟臣主席加油，繼續改革國民黨！」讓國民黨更好。

高雄市長補選，國民黨設下「333防線」（得票率3成、得票數30萬票、輸給陳其邁30萬票以內），但結果不如預期，侯友宜說，在艱困時刻，江啟臣扛起重責大任，面對一波波挑戰、有輸有贏，江承擔所有責任全力以赴，更期待面對挫折要愈戰愈勇。

侯強調，從挫敗中成長、大家團結在一起，改革國民黨讓國民黨愈來愈好，「江啟臣主席加油，繼續改革國民黨！」讓國民黨更好。

侯友宜也說，新北市市政非常繁忙，現在是市長身分，每個人站在自己的工作崗位上奉獻、全心全力，這就是團結最好的代表，大家做好自己的角色團結在一起，這才是改革要堅守的本分原則。

至於前新北市長朱立倫是否會與江啟臣出現黨主席之爭，侯友宜說，現在是國民黨最艱困的時刻，江啟臣出來承擔、改革尚未成功，需要江啟臣繼續帶領大家全力往前走，愈來愈接地氣，讓國民黨愈來愈好。

(中時 )