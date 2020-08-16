如果在海上遇到鯊魚襲擊的話，你會怎麼處理呢？日前在澳洲就發生一起鯊魚襲擊一對衝浪夫婦的事件，鯊魚原本要襲擊妻子，沒想到丈夫見狀直接揮拳開扁，成功擊退鯊魚保護妻子。

根據國外媒體《BBC》報導指出，在澳洲新南威爾斯州麥覺里港的雪莉海灘（Shelly Beach），日前傳出一起鯊魚襲擊衝浪客的事件，35歲的道爾（Chantelle Doyle）遇到一條長達3公尺的鯊魚猛咬，而當時她正與丈夫拉普利（Mark Rapley）一同在海上衝浪。

拉普利看到鯊魚襲擊妻子後，馬上義無反顧地跳到鯊魚背上，掄起鐵拳就是一頓飽打，最後成功擊退鯊魚，保護了自己的妻子。而當地衝浪救生協會首席執行官皮爾斯（Steven Pearce）聽聞丈夫的英勇行為後，也對媒體誇獎表示「丈夫十分英勇，行動迅速」。

後來道爾在拉普利的協助下回到海灘，由於右腿嚴重受傷，所以隨即被醫護人員空運到附近的醫院治療。而這次事件，已經是雪莉海灘近幾個月來第三起鯊魚襲擊事件。

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(中時新聞網)