新北市長侯友宜參加新莊兒童藝術季，與小朋友打成一片。（新莊區公所提供／許家寧新北傳真）

新象劇團暑期為新莊小朋友帶來精采劇碼、帶來歡笑。。（新莊區公所提供／許家寧新北傳真）

「2020新莊兒童藝術季」邀請知名兒童劇團「新象創作劇團」昨晚於丹鳳國小操場演出《驢子逃跑了》，新北市長侯友宜與也來到現場，親切與大小朋友打成一片，一同欣賞講述「天生我材必有用」的勵志故事，感受精彩演出。

侯友宜表示，新莊兒童藝術季在4月兒童節前，提前與孩子們一起慶祝，今年受新冠疫情影響而延期至8月演出，趁著小朋友放暑假的期間，鼓勵市民來到戶外看劇，同時配合現行相關防疫措施，享受愜意的夏日夜晚。

《驢子逃跑了》講述一隻在農場辛苦工作的驢子，為掌握自己的命運，跑到森林裡開展自己的新人生，途中遇到許多身懷絕技的動物朋友，一路上有歡笑、有吵鬧，最後團結組隊朝向王國宮殿為憂鬱的女王找回昔日的歡樂與笑容。

劇專業演員使出渾身解數，各種特技紛紛出籠，演出過程，令人驚嘆連連，可愛的「慢飛天使」們也參與扮演劇中小動物，展現出苦練多時的雜技技能，讓人忍不住感動鼓掌，侯友宜希望透過輕鬆有趣的劇情，讓小朋友從小建立自信與永不放棄的精神。

(中時 )