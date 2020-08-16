1輛水泥攪拌車16日上午10時55分行經前鎮區高雄港高架聯外道路，因不明原因，墜落高架道路，警消到場救護。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

32歲王姓男子16日10時58分駕駛水泥預拌車行經國道1號南向374.460公里處（往第一、二貨櫃中心出口匝道），先撞擊內側護欄，接著墜落30公尺，掉在下方平面道路，王男當場失去呼吸心跳緊急送往高雄阮綜合醫院搶救，仍宣告不治。

國道警察說，已經將此案交給岡山分隊處理，王姓駕駛人酒測值待醫院進行抽血檢驗。至於是否為過彎速度過快導致這場車禍，國道警察還有待調查。（持續更新）

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