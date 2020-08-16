驚悚！高雄水泥車衝出高架橋墜30公尺 司機送醫不治 12:152020/08/16 中時 林瑞益 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 1輛水泥攪拌車16日上午10時55分行經前鎮區高雄港高架聯外道路，因不明原因，墜落高架道路，車體嚴重變形。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 1輛水泥攪拌車16日上午10時55分行經前鎮區高雄港高架聯外道路，因不明原因，墜落高架道路，警消到場救護。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真） 32歲王姓男子16日10時58分駕駛水泥預拌車行經國道1號南向374.460公里處（往第一、二貨櫃中心出口匝道），先撞擊內側護欄，接著墜落30公尺，掉在下方平面道路，王男當場失去呼吸心跳緊急送往高雄阮綜合醫院搶救，仍宣告不治。 國道警察說，已經將此案交給岡山分隊處理，王姓駕駛人酒測值待醫院進行抽血檢驗。至於是否為過彎速度過快導致這場車禍，國道警察還有待調查。（持續更新） (中時 ) #水泥攪拌車 #前鎮區 #新生路高架道路 #OHCA #國道 也許您會感興趣 推薦閱讀 搭公車不戴罩 明起最重罰1萬5 04:102020/08/16 地方新聞 台中車站前8／17起取締違停機車 議員籲交通配套措施 10:542020/08/16 生活 與小黃高速對撞 「藤原豆腐店」騎士斷腿機車全毀 12:242020/08/16 社會 菜雞搶食ETF3／不會主動選股想跟風 老司機玩0056賺價差＋含台積電00850、00692與0050 08:462020/08/15 財經 停車格整排空沒人敢停 騎士抬頭一看真相太驚人 22:472020/08/15 社會 列車限速備援系統開發難度高 台鐵經費不足拼年底安裝52套 13:402020/08/16 生活 捷運萬大線工地旁直徑70公分坑洞 今開始修復 15:162020/08/15 生活 嘉縣環檢警結盟 揪非法廢棄 04:102020/08/15 地方新聞 台南17日起搭公車、計程車須戴口罩 違者最高罰1.5萬 12:002020/08/15 生活 驚悚！高雄水泥車衝出高架橋墜30公尺 司機送醫不治 12:152020/08/16 社會 社會熱門新聞 鬼月近！網點名北捷「這4站」很陰 站務員：她站在妳右邊啊 - 社會 鬱卒女友上班火辣噴雙峰「約會變普妹」 他聽完真相秒分手 - 社會 重逢久違18年「宇宙最愛我男人」 女碩士情不自禁爬上床慘了 - 社會 快訊》陸軍6軍團庫房爆炸起火 3官兵受困救出 - 社會 女1秒惹怒美國國獸 慘遭撕爛褲子 下體全光昏迷 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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